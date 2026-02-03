Головна Спорт Новини
Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Компанія Universal дозволила фігуристу з Іспанії виступати під музику з «Міньйонів» на Олімпіаді
Раніше у ЗМІ повідомлялося, що Сабате планував поміняти музику через проблеми з авторськими правам
фото: edeaskates.com

Сабате: Дуже радий бачити, що «Міньйони» (програма) знову стають реальністю на олімпійському льоду!

Кіностудія Universal дозволила іспанському фігуристу Томас-Льоренсу Гуаріно Сабате використати музику з франшизи «Міньйони» у короткій програмі на Олімпіаді-2026. Про це повідомляє «Главком».

Що повідомив Сабате

Раніше у ЗМІ повідомлялося, що Гуаріно Сабате планував поміняти музику через проблеми з авторськими правами.

«Дякую всім, хто репостив, ділився і підтримував. Завдяки вам Universal Studios переглянула рішення та офіційно надала права для цього особливого випадку. Залишається ще пара речей, які потрібно залагодити щодо двох інших музичних фрагментів програми, але ми дуже близькі до домовленості! І все це завдяки вам! Я дуже радий бачити, що «Міньйони» (програма) знову стають реальністю на олімпійському льоду! Триматиму вас в курсі!», – повідомив Сабате в соцмережах.

Зимова Олімпіада в Італії проходитиме з 6 по 22 лютого.

Участь України в Олімпіаді

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. 

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

  • 46 спортсменів та спортсменок;
  • 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
  • 15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:

  • біатлон (10 осіб)
  • гірськолижний спорт (2)
  • лижне двоборство (2)
  • лижні гонки (6)
  • санний спорт (10)
  • скелетон (1)
  • сноубординг (1)
  • стрибки на лижах з трампліна (2)
  • фристайл (9)
  • фігурне катання на ковзанах (1)
  • шорт-трек (2).
Олімпіада фігурне катання спорт

