Анчелотті склав символічну збірну Бразилії, до якої увійшли гравці кількох поколінь

Анчелотті: В атаці у мене дуже великий вибір

Головний тренер збірної Бразилії з футболу Карло Анчелотті склав свою символічну збірну Бразилії, до якої увійшли гравці кількох поколінь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Marca.

«У воротах я міг би поставити Діду. Кафу праворуч, Мілітао або Тьяго Сілва в центрі захисту, а Марсело ліворуч. У півзахисті Каземіро, Кака… певен, когось забув. Праворуч Родріго, хоча він, звичайно, «вільний художник», зліва Вінісіус, а в атаці у мене дуже великий вибір: Роналдо, Рівалдо, Роналдіньо… їх багато», – заявив Анчелотті.

Він очолює бразильську команду з травня 2025 року і за цей час провів вісім матчів, здобувши чотири перемоги, двічі зігравши внічию та зазнавши двох поразок.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плейоф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде цього року в трьох країнах Північної Америки.

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві.

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)