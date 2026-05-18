Чемпіонка світу з фехтування Харькова ризикує лишитися без головних стартів сезону

Ілля Мандебура
Влада Харькова минулого року принесла Україні першу за 20 років золоту медаль світової першості у жіночій шпазі
Чинна чемпіонка світу в особистій першості, лідерка українського жіночого фехтування на шпагах Влада Харькова заявила про високу ймовірність пропуску головних стартів цього сезону – Чемпіонатів Європи та світу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Чемпіон»

Турбулентний сезон Харькової

В інтерв'ю виданню «Чемпіон» титулована спортсменка відверто розповіла, що після неймовірно успішного 2025 року, який приніс їй індивідуальне світове золото та командне золото континентальної першості, вона свідомо вирішила взяти тривалу паузу у виступах задля повного фізичного та психологічного відновлення. На фехтувальну доріжку українська шпажистка повернулася лише нещодавно, взявши участь в етапі Кубка світу в Будапешті, де не зуміла пройти перший раунд, поступившись в один укол Орор Фавр (14:15). Харькова зізналася, що ці змагання принесли їй колосальну насолоду, допомогли знову відчути приплив сил, енергії та справжнього спортивного азарту, а також дали чудову нагоду зустрітися з колегами по збірній та світовій фехтувальній спільноті, попри цілком очікуваний після паузи результат.

Причина пропуску головних стартів сезону

Аналізуючи календар сезону, титулована шпажистка зазначила, що нинішній сезон уже фактично добігає свого кінця. До старту Чемпіонатів Європи та світу в міжнародному графіку залишився лише один офіційний турнір – етап Кубка світу в Сент-Морі, куди українка не заявлена і у складі делегації значиться як запасна. Вона підкреслила, що через пропуск майже всієї річної серії змагань вона об'єктивно оцінює свою форму і вважає себе наразі не готовою до виступів на такому надвисокому рівні. Спортсменка зазначила, що хоча її високі міжнародні здобутки дозволяють їй і надалі стабільно утримуватися у топ-10 чи топ-16 світового рейтингу, вона сконцентрована на своєму відновленню та початку нового сезону фактично з нуля. Харьковій доведеться пробиватися до шістнадцятки світового рейтингу через проходження кваліфікацій.   

Інша причина пов'язана з правилами відбору до команди. Згідно з ними, необхідно входити до четвірки національного рейтингу, аби отримати право представляти Україну на стартах. Харькова наразі йде п'ятою, і могла б виступити лише у командній першості, як це було у випадку Анни Максименко минулого року. Але на її переконання, займати у заявці збірної місця тих дівчат, які наполегливо готувалися до цих змагань протягом усього року, було б з її боку абсолютно неправильно та несправедливо. 

Через це Україна може відправити на світові першості одну з наймолодших четвірок в історії з одразу трьома фехтувальницями, яким не виповнилося 20 років – Анною Максименко, Емілі Конрад та Аліною Дмитрук. Четвертою ж іде Інна Бровко. 

