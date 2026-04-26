Українські лучники здобули два срібла на етапі європейського Гранпрі

Синьо-жовті вдало розпочали міжнародний сезон на відкритому повітрі

Українські лучники завоювали дві медалі на першому етапі європейського Гранпрі в Анталії. Про це повідомляє «Главком».

Срібло в жіночій команді

Перші нагороди для України на турнірі здобули Вероніка Марченко, Анастасія Павлова та Дзвенислава Черник у командних змаганнях з олімпійського лука. Українки входили до числа фавориток і впевнено підтвердили свій статус у кваліфікації, де посіли друге місце та отримали відповідний номер посіву.

Втім, турнірна сітка для «синьо-жовтих» не була легкою. Уже в першому раунді їм протистояла сильна збірна Нідерландів, основою якої є Квінті Роффен та Лора ван дер Вінкель, які були четвертими на ліцензійному Чемпіонаті світу 2023 року. Незважаючи на це, українки впевнено впоралися із суперницями, здобувши перемогу з рахунком 6:2.

У чвертьфіналі на них чекала сенсаційна команда Молдови, яка раніше вибила з боротьби господарок змагань – збірну Туреччини. Молдовські лучниці нав’язали серйозну боротьбу Марченко, Павловій та Черник, однак невдалий виступ у вирішальному енді позбавив їх шансів на фінал.

У вирішальному поєдинку українки зустрілися зі збірною Італії, у складі якої виступали чемпіонка Всесвітніх ігор 2022 року К’яра Ребальяті та чемпіонка Європейських ігор Татьяна Андреолі. Синьо-жовті поступилися суперницям з рахунком 0:6 і стали срібними призерками турніру.

Друге місце Михайла Усача

Ще одну нагороду Україні приніс учасник Олімпійських ігор 2024 та чемпіон Європи 2026 у приміщенні Михайло Усач, який виступав в особистих змаганнях з олімпійського лука. Після не надто вдалої кваліфікації, яку українець завершив на 30-й позиції, він змушений був розпочинати виступи з 1/48 фіналу.

Подолавши перші два раунди, за вихід до 1/16 фіналу Усач зустрівся з третім сіяним представником Туреччини, бронзовим призером Олімпіади-2024 у команді Беркімом Тумером. Українець продемонстрував високий клас, здобувши переконливу перемогу з рахунком 6:0. Упродовж поєдинку він показав майже ідеальну стрільбу, набравши 29, 30 та 29 очок із 30 можливих у сетах.

У чвертьфіналі на Усача чекало українське дербі проти Івана Кожокаря. Доля протистояння вирішувалася у тайбрейку: у вирішальний момент Усач влучив у «десятку», тоді як його суперник – у «дев’ятку», що й забезпечило Михайлу вихід до півфіналу. Проте головна дуель чекала попереду, адже у півфіналі українець зійшовся з одним із головних фаворитів турніру – олімпійським чемпіоном 2020 року та бронзовим призером Ігор-2024 Мете Газозом. Попри статус суперника, Усач зумів нав’язати боротьбу і вирвати перемогу з рахунком 5:3.

У фіналі українець зустрівся з представником Віргінських островів Ніколасом Д’Амуром, який нині виступає за США. Поєдинок видався напруженим і рівним, однак у підсумку Усач поступився з рахунком 3:7 і став срібним призером змагань.

Нагадаємо, що минулого року українські лучники стали бронзовими призерами етапу Гранпрі Європи.