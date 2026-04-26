Українські лучники здобули два срібла на етапі європейського Гранпрі

Ілля Мандебура
Михайло Усач демонструє потужну форму на початку сезону 2026
фото: Рівненська ОДА

Синьо-жовті вдало розпочали міжнародний сезон на відкритому повітрі

Українські лучники завоювали дві медалі на першому етапі європейського Гранпрі в Анталії. Про це повідомляє «Главком».

Срібло в жіночій команді

Перші нагороди для України на турнірі здобули Вероніка Марченко, Анастасія Павлова та Дзвенислава Черник у командних змаганнях з олімпійського лука. Українки входили до числа фавориток і впевнено підтвердили свій статус у кваліфікації, де посіли друге місце та отримали відповідний номер посіву.

Втім, турнірна сітка для «синьо-жовтих» не була легкою. Уже в першому раунді їм протистояла сильна збірна Нідерландів, основою якої є Квінті Роффен та Лора ван дер Вінкель, які були четвертими на ліцензійному Чемпіонаті світу 2023 року. Незважаючи на це, українки впевнено впоралися із суперницями, здобувши перемогу з рахунком 6:2.

У чвертьфіналі на них чекала сенсаційна команда Молдови, яка раніше вибила з боротьби господарок змагань – збірну Туреччини. Молдовські лучниці нав’язали серйозну боротьбу Марченко, Павловій та Черник, однак невдалий виступ у вирішальному енді позбавив їх шансів на фінал.

У вирішальному поєдинку українки зустрілися зі збірною Італії, у складі якої виступали чемпіонка Всесвітніх ігор 2022 року К’яра Ребальяті та чемпіонка Європейських ігор Татьяна Андреолі. Синьо-жовті поступилися суперницям з рахунком 0:6 і стали срібними призерками турніру.

Друге місце Михайла Усача

Ще одну нагороду Україні приніс учасник Олімпійських ігор 2024 та чемпіон Європи 2026 у приміщенні Михайло Усач, який виступав в особистих змаганнях з олімпійського лука. Після не надто вдалої кваліфікації, яку українець завершив на 30-й позиції, він змушений був розпочинати виступи з 1/48 фіналу.

Подолавши перші два раунди, за вихід до 1/16 фіналу Усач зустрівся з третім сіяним представником Туреччини, бронзовим призером Олімпіади-2024 у команді Беркімом Тумером. Українець продемонстрував високий клас, здобувши переконливу перемогу з рахунком 6:0. Упродовж поєдинку він показав майже ідеальну стрільбу, набравши 29, 30 та 29 очок із 30 можливих у сетах.

У чвертьфіналі на Усача чекало українське дербі проти Івана Кожокаря. Доля протистояння вирішувалася у тайбрейку: у вирішальний момент Усач влучив у «десятку», тоді як його суперник – у «дев’ятку», що й забезпечило Михайлу вихід до півфіналу. Проте головна дуель чекала попереду, адже у півфіналі українець зійшовся з одним із головних фаворитів турніру – олімпійським чемпіоном 2020 року та бронзовим призером Ігор-2024 Мете Газозом. Попри статус суперника, Усач зумів нав’язати боротьбу і вирвати перемогу з рахунком 5:3.

У фіналі українець зустрівся з представником Віргінських островів Ніколасом Д’Амуром, який нині виступає за США. Поєдинок видався напруженим і рівним, однак у підсумку Усач поступився з рахунком 3:7 і став срібним призером змагань.

Нагадаємо, що минулого року українські лучники стали бронзовими призерами етапу Гранпрі Європи

Українські лучники здобули два срібла на етапі європейського Гранпрі
Англійський клуб втратив чемпіонство через святкування фанатів
Україна увійшла до топ-5 медального заліку Чемпіонату Європи з важкої атлетики
«Полісся» у меншості перемогло «Оболонь» і повернуло собі третє місце в Прем'єр-лізі
«Шахтар» обіграв «Кудрівку» і мчить до чемпіонського титулу в Прем'єр-лізі
Стали відомі фіналісти Кубка Англії з футболу
