Німеччина вдарила по головних символах російської пропаганди

Єгор Голівець
Берлін визнав георгіївські стрічки та символ «Z» інструментами агресії
Берлін заборонив прапори СРСР, георгіївські стрічки та символ «Z» на 8 і 9 травня

Поліція Берліна офіційно запровадила заборону на використання радянської та російської символіки біля радянських військових меморіалів під час заходів 8 і 9 травня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на DW.

Обмеження діятимуть із 8 травня 06:00 до 9 травня 22:00 у районах Трептов-Кепенік, Мітте та Панков, де розташовані три радянські меморіали. Згідно з постановою поліції, у цих зонах заборонено носити військову форму та знаки розрізнення, демонструвати символи «Z» і «V», георгіївські стрічки, російські та радянські прапори, а також символіку Білорусі та Чеченської Республіки.

Під заборону також потрапили портрети керівників Росії, Білорусі та Чечні, а також зображення України без урахування окупованих територій.

Окрім цього, поліція заборонила російські військові та маршові пісні, зокрема різні версії пісні «Священная война», а також будь-які дії, які можуть трактуватися як підтримка війни Росії проти України.

Обмеження поширюються на всіх людей, які перебуватимуть у зонах дії постанови, незалежно від того, чи беруть вони участь у демонстраціях.

Виняток зробили лише для дипломатичних делегацій та осіб із дипломатичними привілеями. Водночас ветеранам Другої світової війни дозволили носити військову форму, знаки розрізнення та георгіївські стрічки. Також символіку дозволено використовувати у складі вінків і квіткових композицій, покладених до меморіалів.

У поліції Берліна пояснили, що після початку повномасштабної війни проти України низка символів, які раніше сприймалися як історичні, набула іншого змісту.

У постанові наголошується, що російська пропаганда активно пов’язує нинішню війну з перемогою СРСР у Другій світовій війні, через що такі символи дедалі частіше використовуються для підтримки агресії проти України. Особливу увагу влада звернула на вплив подібної символіки на українських біженців у Берліні.

«Для українських біженців демонстрація такої символіки має яскраво виражений залякувальний характер», – зазначається у документі. Символ «Z», який використовує російська армія, у Німеччині розглядають як схвалення війни та потенційно кримінально каране діяння.

Нагадаємо, що швейцарська розвідка вважає Росію найбільшою загрозою безпеці, стабільності та миру в Європі. У Берні переконані, що стратегічні цілі Кремля не обмежуються лише війною проти України. 

