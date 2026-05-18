Вибори керівництва Європейської федерації стрільби з лука завершилися поразкою Росії

Артем Худолєєв
Росіяни не увійшли до складу керівних та робочих органів Європейської федерації стрільби з лука
Жоден представник Росії не був обраний до керівних та робочих органів Європейської федерації стрільби з лука. Про це пропагандистам повідомив президент Російської федерації стрілянини із лука Зорігто Манханов, інформує «Главком».

Конгрес Європейської федерації стрільби з лука проходив 17 травня 2026 року у турецькій Анталії. Від Росії на вибори було висунуто троє людей: Манханов – до виконкому, Марія Ларькіна – до суддівського комітету, Альбіна Логінова – до комітету з розвитку молодіжного спорту.

«На жаль, росіяни не увійшли до складу керівних та робочих органів федерації. Усі наші представники вибули у другому турі голосування. Набрали максимум 13 голосів із 36 можливих», – розповів Манханов.

Новим президентом Європейської федерації стрільби з лука було обрано представника Туреччини Хакана Шакіроглу. Колишній голова організації Маріо Скарцелла, який керував нею 20 років, набув статусу почесного президента.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували російського окупанта 46-річного Георгія Камалова.

Камалов грав за команду «Ера» Владивосток з 2003 по 2011 рік. Завершивши ігрову кар'єру через травму та перейшов на тренерську роботу.

Свою тренерську діяльність він розпочав у системі «Ери». Останніми роками Камалов працював із футбольним клубом «Анрі». Зокрема, вивів цей клуб на рівень Кубка Росії.

Наразі російські пропагандистські ресурси не повідомляють про дату та деталі ліквідації окупанта.

«Він був по вуха у боргах. Через це підписав контракт. Розплатився, отримавши виплату. Але потім довелося піти повоювати. І загинути. У віці 46 років. Така ось хтонь. Поки хтось десь на розв'язку Ліги Чемпіонів чекає і Чемпіонату світу з футболу, футбольний тренер з російської глибинки пішов і вбився», – прокоментував смерть російський опозиційний журналіст Дмитро Низовцев.

