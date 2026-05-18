Вибори керівництва Європейської федерації стрільби з лука завершилися поразкою Росії

Росіяни не увійшли до складу керівних та робочих органів Європейської федерації стрільби з лука

Конгрес Європейської федерації стрільби з лука проходив 17 травня 2026 року у турецькій Анталії

Жоден представник Росії не був обраний до керівних та робочих органів Європейської федерації стрільби з лука. Про це пропагандистам повідомив президент Російської федерації стрілянини із лука Зорігто Манханов, інформує «Главком».

Конгрес Європейської федерації стрільби з лука проходив 17 травня 2026 року у турецькій Анталії. Від Росії на вибори було висунуто троє людей: Манханов – до виконкому, Марія Ларькіна – до суддівського комітету, Альбіна Логінова – до комітету з розвитку молодіжного спорту.

«На жаль, росіяни не увійшли до складу керівних та робочих органів федерації. Усі наші представники вибули у другому турі голосування. Набрали максимум 13 голосів із 36 можливих», – розповів Манханов.

Новим президентом Європейської федерації стрільби з лука було обрано представника Туреччини Хакана Шакіроглу. Колишній голова організації Маріо Скарцелла, який керував нею 20 років, набув статусу почесного президента.

