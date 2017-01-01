Хниченкова не дотягнулася до медалі на турнірі з фігурного катання в Естонії

Українська фігуристка фінішувала на восьмому місці

Анна Хниченкова, яка останньою з українських учасників міжнародного турніру Tallinn Trophy завершувала змагання, після виконання довільної програми піднялася у загальному заліку на дві позиції вище nf посіла восьме місце. Її сума балів становить 153.01, інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах. У своїй



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Анна Хниченкова

Українська фігуристка фінішувала на восьмому місці

Анна Хниченкова, яка останньою з українських учасників міжнародного турніру Tallinn Trophy завершувала змагання, після виконання довільної програми піднялася у загальному заліку на дві позиції вище nf посіла восьме місце.

Її сума балів становить 153.01, інформує офіційний сайт Української федерації фігурного катання на ковзанах.

У своїй «California Dreamin» учениця В’ячеслава Ткаченка мала проблеми з більшістю стрибків, отримавши мінусові GOE за каскади 3F+3T, 3Lz+2T, потрійний сальхов.

Фігуристка набрала у довільній 99.19 балів, при цьому технічна оцінка склала 51.07, а компоненти судді оцінили у 49.12 балів. Одного балу вона позбулася за порушення встановленого часу виконання. Це – сьомий результат.

Першою за підсумками змагань стала росіянка Станіслава Константінова – 190.75. На другому місці її співвітчизниця Аліса Федічкіна – 180.33, а замкнула трійку кращих Ніколь Шотт з Німеччини – 171.53.

Міжнародний турнір Tallinn Trophy на дорослому рівні був також дев’ятим, передостаннім етапом серії «Челленджер» сезону 2017/2018 років. Останні змагання цієї серії відбудуться у Загребі (Хорватія) 6-9 грудня.

Нагадаємо, Ярослав Паніот потрапив у призери цього міжнародного турніру у Таллінні.