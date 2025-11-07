Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Головний тренер збірної США з баскетболу втратив будинок через пожежу

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Головний тренер збірної США з баскетболу втратив будинок через пожежу
Ерік Споельстра замінив на тренерському містку найсильнішої збірної світу Стіва Керра
фото: Kirby Lee-Imagn Images

Зі Споельстрою та його рідними нічого не трапилося 

Будинок, придбаний головним тренером «Маямі Гіт» і збірної США Еріком Споельстрою в грудні 2023 року у місті Корал-Ґейблз, зазнав катастрофічних пошкоджень унаслідок масштабної пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic. 

Руйнівне явище сталося вранці у четвер, 6 листопада. Повідомлення про інцидент надійшло до пожежних о 4:36 ранку на вулиці Southwest 80th. На місце події терміново прибуло понад двадцять рятувальних підрозділів, які виявили, що дві будівлі на території були охоплені полум'ям. Згодом пожежу було підвищено до рівня другої тривоги, яку вогнеборці зуміли загасити. Начальниця батальйону пожежної служби Вікторія Бірд відзначила, що рятувальникам довелося боротися з полум'ям, яке сягало висоти дерев, проте завдяки роботі підрозділів та використанню повітряних апаратів, пожежних машин і рятувальних засобів вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні оселі.

Житло, яке має п'ять спалень та шість ванних кімнат, було повністю зруйноване вогнем. На момент займання, як підтвердила пожежно-рятувальна служба округу Маямі-Дейд, у помешканні нікого не було, відповідно, постраждалих немає. За даними Associated Press, «Маямі Гіт» тієї ночі грали в Денвері, і командний літак приземлився у Маямі о 5:11 ранку (за Східним часом). Споельстра прибув до місця події незабаром після повернення, що підтверджується відеозаписом, опублікованим флоридським телеканалом «WPLG Local 10».

Наразі причина пожежі є предметом розслідування, яке, за деякими оцінками, може тривати тижнями. Клуб «Маямі Гіт» висловив підтримку своєму тренеру: «Ми раді дізнатися, що ніхто не постраждав у пожежі в резиденції тренера Споельстри. Наші думки, молитви та підтримка з Еріком та його родиною в цей час». На тлі цих подій, «Маямі Гіт» під керівництвом Споельстри, маючи баланс перемог 4-4 після восьми стартових матчів нового регулярного сезону НБА, наразі посідають сьоме місце у Східній конференції.

Нагадаємо, у центрі Києва було ліквідовано пожежу в елітному спорткомплексі. За словами вогнеборців, на місці було встановлено, що займання сталося у приміщені лазні спортивного клубу Tsarsky, який розташований у будівлі бізнес-центру. 

Теги: НБА баскетбол

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Коваль допомогла «LSU Тайгерс» здобути перемогу
Коваль набрала 16 очок в матчі північноамериканської NCAA
Сьогодні, 10:27
Тепер у Закурдаєва 3147 очок і майже 400 очок до Олексія Онуфрієва, у якого наразі 3515 очок
Закурдаєв вийшов на восьме місце в рейтингу бомбардирів баскетбольної Суперліги
5 листопада, 13:51
Андрій Агафонов у своєму заключному матчі кар'єри набрав 11 очок
Ветеран українського баскетболу неочікувано завершив кар'єру
4 листопада, 15:37
Михайлюк цього сезону набирає 6.9 очка, 3.0 підбирання та 1.6 передачі за 27 хвилин у середньому
Михайлюк набрав дев'ять очок у матчі НБА
4 листопада, 10:33
Спільна реальність дозволяє поринути в спортивні події без їх безпосереднього відвідування
НБА продовжує співпрацю з інноваційною компанією Cosm
30 жовтня, 20:53
НБА займається «доопрацюванням» бізнес-плану щодо нової ліги
НБА хоче створити нову баскетбольну лігу в Європі протягом наступних двох років
22 жовтня, 11:48
Ягупова (праворуч) допомогла своєму клубу здобути перемогу
Ягупова стала найрезультативнішою баскетболісткою в матчі чемпіонату Іспанії
19 жовтня, 17:31
Іссуф Санон провів на майданчику майже 25 хвилин, набрав 8 очок
Санон допоміг «Шльонську» перемогти у баскетбольному Єврокубку
16 жовтня, 09:17
Новицький відіграв 27 хвилин у поєдинку з клубом АЕК
Новицький набрав 10 очок у матчі баскетбольної Ліги чемпіонів
8 жовтня, 10:45

Новини

Головний тренер збірної США з баскетболу втратив будинок через пожежу
Головний тренер збірної США з баскетболу втратив будинок через пожежу
Збірна України з футзалу зіграє товариський матч з Францією: де дивитися поєдинок
Збірна України з футзалу зіграє товариський матч з Францією: де дивитися поєдинок
Збірна Ісландії з футболу оголосила склад на матчі з Україною і Азербайджаном
Збірна Ісландії з футболу оголосила склад на матчі з Україною і Азербайджаном
Стаховський розкритикував Сачка за обійми з ексросіянином Бубликом
Стаховський розкритикував Сачка за обійми з ексросіянином Бубликом
Відразу п’ятеро українців увійшли до команди тижня Ліги конференцій за версією Sofascore
Відразу п’ятеро українців увійшли до команди тижня Ліги конференцій за версією Sofascore
Олександр Свіщов емоційно «розніс» рішення World Aquatics про допуск росіян
Олександр Свіщов емоційно «розніс» рішення World Aquatics про допуск росіян

Новини

Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
Сьогодні, 13:43
Польські медіа розкрили ім’я «опозиціонера», який шпигував для ФСБ
4 листопада, 16:11
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 3 листопада
3 листопада, 05:59
В Україні мінлива хмарність, без опадів: прогноз погоди на 2 листопада 2025 року
2 листопада, 06:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 1 листопада
1 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 31 жовтня
31 жовтня, 06:00

Прес-релізи

PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
PR MRTHN «У дзеркалі реальності»: підсумки події, що визначила нові стандарти чесності та довіри в комунікаціях
3 листопада, 13:50
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua