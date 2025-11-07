Головний тренер збірної США з баскетболу втратив будинок через пожежу

Зі Споельстрою та його рідними нічого не трапилося

Будинок, придбаний головним тренером «Маямі Гіт» і збірної США Еріком Споельстрою в грудні 2023 року у місті Корал-Ґейблз, зазнав катастрофічних пошкоджень унаслідок масштабної пожежі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Athletic.

Руйнівне явище сталося вранці у четвер, 6 листопада. Повідомлення про інцидент надійшло до пожежних о 4:36 ранку на вулиці Southwest 80th. На місце події терміново прибуло понад двадцять рятувальних підрозділів, які виявили, що дві будівлі на території були охоплені полум'ям. Згодом пожежу було підвищено до рівня другої тривоги, яку вогнеборці зуміли загасити. Начальниця батальйону пожежної служби Вікторія Бірд відзначила, що рятувальникам довелося боротися з полум'ям, яке сягало висоти дерев, проте завдяки роботі підрозділів та використанню повітряних апаратів, пожежних машин і рятувальних засобів вдалося запобігти поширенню вогню на сусідні оселі.

Житло, яке має п'ять спалень та шість ванних кімнат, було повністю зруйноване вогнем. На момент займання, як підтвердила пожежно-рятувальна служба округу Маямі-Дейд, у помешканні нікого не було, відповідно, постраждалих немає. За даними Associated Press, «Маямі Гіт» тієї ночі грали в Денвері, і командний літак приземлився у Маямі о 5:11 ранку (за Східним часом). Споельстра прибув до місця події незабаром після повернення, що підтверджується відеозаписом, опублікованим флоридським телеканалом «WPLG Local 10».

Наразі причина пожежі є предметом розслідування, яке, за деякими оцінками, може тривати тижнями. Клуб «Маямі Гіт» висловив підтримку своєму тренеру: «Ми раді дізнатися, що ніхто не постраждав у пожежі в резиденції тренера Споельстри. Наші думки, молитви та підтримка з Еріком та його родиною в цей час». На тлі цих подій, «Маямі Гіт» під керівництвом Споельстри, маючи баланс перемог 4-4 після восьми стартових матчів нового регулярного сезону НБА, наразі посідають сьоме місце у Східній конференції.

Нагадаємо, у центрі Києва було ліквідовано пожежу в елітному спорткомплексі. За словами вогнеборців, на місці було встановлено, що займання сталося у приміщені лазні спортивного клубу Tsarsky, який розташований у будівлі бізнес-центру.