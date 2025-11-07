Головна Спорт Новини
Коваль набрала 16 очок в матчі північноамериканської NCAA

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Коваль допомогла «LSU Тайгерс» здобути перемогу

Катерина Коваль провела на майданчику 14 хвилин, за які набрала 16 очок

Українська форвардиня Катерина Коваль допомогла своїй команді «LSU Тайгерс» здобути перемогу над «Саутістерн Луїзіана» з рахунком 115:26 в матчі NCAA. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Катерина Коваль провела на майданчику 14 хвилин, за які набрала 16 очок (7/8 двоочкові, 2/4 штрафні), зібрала 9 підбирань, поставила 1 блок-шот при 1 втраті та 1 фолі.

У  першому матчі сезону«LSU Тайгерс», які отримали на старті чемпіонату п’ятий номер посіву, обіграли «Х'юстон Хрістіан» 108:55. Катерина Коваль зіграла 14 хвилин, набрала 7 очок (3/4 двоочкові, 1/2 штрафні), зробила 4 підбирання і 2 перехоплення.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

