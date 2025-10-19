Головна Спорт Новини
Ягупова стала найрезультативнішою баскетболісткою в матчі чемпіонату Іспанії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Ягупова стала найрезультативнішою баскетболісткою в матчі чемпіонату Іспанії
Ягупова (праворуч) допомогла своєму клубу здобути перемогу

Ягупова за 23 хвилини набрала 16 очок

Капітан жіночої збірної України Аліна Ягупова стала найрезультативнішою в матчі чемпіонату Іспанії між Валенсією та Каді Ла Сеу, в якому її команда перемогла 74:73. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Ягупова за 23 хвилини набрала 16 очок (1/3 двоочкові, 4/10 триочкові, 2/2 штрафні), зробила 4 підбирання, 3 перехоплення при 4 фолах та 3 втратах.

Христина Кулєша оформила дабл-дабл в матчі чемпіонату Австрії – її УБІ Грац обіграв Відень Тімберкулвз 86:73. Кулєша зіграла 28 хвилин, набрала 20 очок (6/12 двоочкові, 1/4 триочкові, 5/7 штрафні), зібрала 10 підбирань, зробила 2 передачі, 1 перехоплення, 2 блок-шота при 4 фолах та 3 втратах.

У Чехії Хомутов поступився Жабіни Брно 53:86. Анастасія Ковтун за 23 хвилини набрала 2 очка (1/6 двоочкові, 0/1 триочкові), зібрала 6 підбирань, зробила 1 передачу, поставила 1 блок при 2 фолах.

В чемпіонаті Словаччини Ружомберок розгромив Тренчин 133:16. Ольга Яцковець оформила дабл-дабл за 25 хвилин – набрала 27 очок (10/17 двоочкові, 1/2 триочкові, 4/5 штрафні), зібрала 16 підбирань, зробила 3 передачі, 3 перехоплення, 1 блок-шот при 3 фолах.

Шаморин програв П'єштянським Чайкам 37:102. Карина Панчук за 26 хвилин набрала 10 очок (4/9 двоочкові, 0/3 триочкові, 2/2 штрафні), зробила 4 підбирання, 1 передачу, 1 перехоплення і 1 блок-шот при 3 фолах та 8 втратах. У Дар'ї Кононученко за 33 хвилини 7 очок (2/6 двоочкові, 1/2 триочкові, 0/1 штрафні), 4 підбирання, 1 передача при 4 фолах та 5 втратах. Віра Грималюк зіграла 27 хвилин, набрала 5 очок (2/5 двоочкові, 0/3 триочкові, 1/2 штрафні), зібрала 5 підбирань, зробила 1 перехоплення при 1 фолі та 3 втратах.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

