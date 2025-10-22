НБА хоче створити нову баскетбольну лігу в Європі протягом наступних двох років

Тейтум: Наша мета – запустити проект упродовж наступних двох років

Національна баскетбольна асоціація (НБА) планує завершити оформлення франчайзингових внесків у найближчі кілька місяців з метою запустити проект у Європі за два роки, заявив заступник комісара НБА та головний операційний директор ліги Марк Тейтум. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на talkSPORT.

Раніше НБА та Міжнародна федерація баскетболу (FIBA) офіційно оголосили, що розглядають можливість створення нової професійної баскетбольної ліги у Європі, яка стане альтернативою Євролізі. Тепер НБА вивчає можливість виплати франшизи у розмірі від 500 млн. до 1 млрд. доларів і найняла аналітичні компанії для «доопрацювання» бізнес-плану.

«Так, наша мета – запустити проект упродовж наступних двох років. Звичайно, це залежить від схвалення з боку НБА та FIBA. Ми переходимо до наступного етапу. І я думаю, що протягом наступних восьми тижнів ми отримаємо дуже гарне уявлення про те, на якому рівні інтересу ми знаходимося», – заявив Тейтум.

Він також розповів про клуби, які можуть увійти до нової ліги.

«Ми думаємо, що ця ліга буде включати комбінацію існуючих клубів, потенційних нових клубів, яких сьогодні не існує, і, можливо, деякі футбольні клуби, які не мають баскетбольної команди, але які хочуть інвестувати в баскетбольну команду. На першому етапі ми плануємо вийти на 10–12 міст. Насамперед це Великобританія, Іспанія, Італія, Франція, Німеччина, можливо, Туреччина, а можливо, і Греція, якщо говорити про франшизи», – розповів Тейтум.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.