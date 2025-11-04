Ветеран українського баскетболу неочікувано завершив кар'єру

Агафонов є рекордсменом Суперліги за кількістю блокшотів

39-річний центровий баскетбольного клубу «Черкаські Мавпи» Андрій Агафонов офіційно повідомив про завершення своєї багаторічної професійної кар'єри. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Instagram спортсмена.

Своє рішення спортсмен оприлюднив на особистій сторінці, зазначивши, що цей крок став кінцем, який, можливо, не відповідав його ідеалізованим дитячим мріям про завершення у 40 років. Останнім професійним поєдинком для Агафонова став матч регулярного чемпіонату Української Суперліги, де його команда поступилася «Харківським Соколам» (91:98). У цій грі досвідчений центровий набрав 11 очок та зробив два підбирання. Ветеран українського спорту, який жартома називає себе «бронзовим королем», підкреслив, що символічний фінал його шляху настав у Рівному із завоюванням бронзової нагороди у сезоні 2024/2025, що стало черговим підтвердженням його унікальності за кількістю поспіль здобутих бронзових медалей.

Протягом своєї понад 30-річної кар'єри, яка розпочалася у 2001 році в южненському «Хіміку», Агафонов встиг пограти у низці престижних клубів як в Україні, так і за її межами. В Україні він захищав кольори «Хіміка», «Будівельника», «Одеси», «Тернополя» та «Черкаських Мавп». Міжнародний досвід включає виступи за німецькі, литовські та румунські клуби.

Серед найбільших трофеїв баскетболіста – золото Суперліги та Кубок України у складі київського «Будівельника» у 2012 році. Проте його візитівкою стали саме бронзові нагороди: Агафонов виграв сім бронзових медалей чемпіонату України, зокрема п'ять поспіль із «Хіміком» (2005–2009), а також з одеською «БІПОю» (2023) та «Черкаськими Мавпами» (2025).

У своєму фінальному сезоні 2025/2026, 39-річний спортсмен був одним із лідерів: у дев'яти матчах він набирав у середньому 13.8 очка, 6.8 підбирання та 4.7 передачі, а його показник ефективності (21.1 бала) був четвертим найкращим у лізі за підсумками першого кола.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.