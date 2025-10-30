НБА продовжує співпрацю з інноваційною компанією Cosm

Керівництво ліги називає цю співпрацю чудовим інструментом для задоволення потреб фанатів

Національна баскетбольна асоціація (НБА) розширює свою співпрацю з однією з найцікавіших стартап-компаній у спортивному світі – Cosm (компанія, що спеціалізується на «спільній реальності», прагне переосмислити концепцію перегляду спортивних подій, пропонуючи унікальний досвід). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт ліги.

Cosm, для яких НБА стала першим великим професійним спортивним партнером, оголосив про продовження довгострокового партнерства для трансляції матчів у своїх спеціальних залах-куполах. Цей підхід пропонує клієнтам перегляд спортивних подій на величезних LED-екранах діаметром 87 футів (близько 26,5 метра), забезпечуючи першокласний, небувалий раніше формат для фанатів.

Співпраця НБА та Cosm розпочалася ще до відкриття першої локації компанії в Лос-Анджелесі у 2024 році. Тепер сторони планують працювати разом до 2030 року і надалі. Президент і генеральний директор Cosm, Джеб Террі, пояснив, що їхні амбіції полягають в тому, щоб надати вболівальникам можливість отримати атмосферу гри найпрестижнішої ліги у світі навіть якщо вони не можуть відвідати гру на арені або через місце розташування, або через недоступність квитків. Це, на думку CEO старт-апу, надає більше можливостей для святкування баскетболу.

Розширена угода дозволить Cosm протягом щонайменше п'яти років виробляти та поширювати трансляції матчів у своїх закладах. Це означає, що внутрішня команда Cosm, відповідальна за унікальні ракурси, зможе працювати на ключових національних іграх, матчах плейоф, Фіналах НБА та подіях Матчу всіх зірок. Наразі Cosm має відкриті куполи в Інглвуді та Далласі. Додатково оголошено про відкриття ще трьох локацій у Детройті, Клівленді та Атланті. А у подальших планах передбачено подальше розширення, зокрема, за кордон, що дозволить міжнародним фанатам наблизитися до професійного американського баскетболу за значно меншу ціну та складність, ніж переліт через океан.

Нагадаємо, що НБА повідомила деталі щодо запуску європейської ліги у 2027 році. У NBA Europe візьмуть участь 16 команд, з яких буде 12 постійних франшиз та 4 клуби, які проходитимуть через кваліфікацію з інших турнірів



