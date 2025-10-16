Головна Спорт Новини
Санон допоміг «Шльонську» перемогти у баскетбольному Єврокубку

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Санон допоміг «Шльонську» перемогти у баскетбольному Єврокубку
Іссуф Санон провів на майданчику майже 25 хвилин, набрав 8 очок

Польський «Шльонськ» здобув свою другу перемогу в Єврокубку

У середу, 16 жовтня, відбулися матчі команд українських легіонерів у баскетбольних єврокубках. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Польський «Шльонськ» здобув свою другу перемогу в Єврокубку, обігравши вдома румунський «Клуж-Напока» 94:93. Іссуф Санон провів на майданчику майже 25 хвилин, набрав 8 очок (1/6 двоочкові, 2/5 триочкові, 0/2 штрафні), зробив 3 підбирання, 5 передач при 3 фолах та 3 втратах.

«Хапоель» Єрусалим програв іспанський «Манресі» 94:101. Дмитро Скапінцев зіграв 2 хвилини, очок не набрав (0/1 двоочкові), зробив 2 підбирання, поставив 1 блок.

У північно-європейській баскетбольній лізі ENBL латвійська «Валмієра» переграла норвезький «Фюллінген» 93:75. У складі «Валмієри» Павло Дзюба за 12 хвилин набрав 2 очка (1/1 двоочкові), зробив 1 підбирання, 1 передачу при 1 втраті та 4 фолах.

В чемпіонаті Японії «Осака» відсвяткувала перемогу над «Нагоя Файтінг Іглз» 87:73. Володимир Герун зіграв 23 хвилини, набрав 13 очок (5/7 двоочкові, 3/5 штрафні), зібрав 7 підбирань, зробив 1 передачу, 2 перехоплення при 3 фолах.

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

