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Головним претендентом на купівлю «Манчестер Юнайтед» став 86-річний бізнесмен

Юрій Лящук
glavcom.ua
Головним претендентом на купівлю «Манчестер Юнайтед» став 86-річний бізнесмен
Статки 86-річного Ортеги налічують €58,8 млрд
фото: pixabay.com

У компанії «Inditex» немає досвіду володіння футбольними клубами

Іспанський бізнесмен Амансіо Ортега, власник компанії «Inditex», яка, крім іншого, володіє модною мережею Zara, зацікавлений у придбанні «Манчестер Юнайтед». Про це повідомляє «Manchester Evening News».

Статки 86-річного Ортеги налічують €58,8 млрд, він уже сповістив вище керівництво про свій інтерес до «Юнайтед». Раніше повідомлялося про інтерес американської корпорації «Apple» у придбанні «Ман Юнайтед» за €6,7 млрд. У компанії немає досвіду володіння футбольними клубами, але генеральний директор Тім Кук вивчає можливості придбання команди. Частина його плану полягає в тому, щоб збудувати новий стадіон для «Юнайтед», який вважався б найкращим у світі.

Нагадаємо, раніше «Манчестер Юнайтед» повідомив, що сім'я бізнесменів Глейзерів, яка володіє клубом, розглядає можливість продажу команди.

Раніше повідомлялось, що зірковий Кріштіану Роналду покинув «Манчестер Юнайтед».

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Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Манчестер Юнайтед

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