Українська асоціація з футболу визначилася з новим тренером для збірної

Сергій Ребров – український футболіст, що грав на позиції нападника та український футбольний тренер. Більшу частину кар'єри провів у київському «Динамо», грав за англійські «Тоттенгем» та «Вест Гем», турецький «Фенербахче», російський «Рубін».

Ребров є переможцем трьох чемпіонатів: українського, турецького й російського. З 2014 року по 2017-ий футболіст обіймав посаду головного тренера «Динамо».