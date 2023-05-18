Українська асоціація з футболу визначилася з новим тренером для збірної
За словами журналіста Романо, угода з новим тренером вже підписана
Новим головним тренером збірної України стане Сергій Ребров. Про це повідомив у Twitter спортивний журналіст Фабріціо Романо.
«Незабаром новим головним тренером збірної України стане Сергій Ребров – угода підписана», – написав журналіст.
Крім цього, Романо повідомив, що Українська асоціація з футболу провела перемовини з хорватським спеціалістом Славеном Білічем, однак вирішила, що «продовжуватиме роботу» з Ребровим. Журналіст додав, що «скоро» про рішення оголосять офіційно.
Сергій Ребров – український футболіст, що грав на позиції нападника та український футбольний тренер. Більшу частину кар'єри провів у київському «Динамо», грав за англійські «Тоттенгем» та «Вест Гем», турецький «Фенербахче», російський «Рубін».
Ребров є переможцем трьох чемпіонатів: українського, турецького й російського. З 2014 року по 2017-ий футболіст обіймав посаду головного тренера «Динамо».
Нагадаємо, у січні 2023 року Українська асоціація футболу оголосила про припинення співпраці з головним тренером національної команди України Олександром Петраковим
Виконувачем обов’язків головного тренера нацзбірної України призначили експівзахисника національної збірної України, тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня.
Коментарі — 0