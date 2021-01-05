Хорват Срна – про Донбас: я пройшов уже через одну війну, це друга. Шкода людей і країну

Колишній капітан «Шахтаря» поділився баченням ситуації в Україні

Колишній оборонець донецького «Шахтаря» і директор клубу з футболу Даріо Срна висловився про війну на Донбасі.

«Це важко. Це треба прийняти, і з цим треба жити і пережити. Я не міг повірити, що ми більше не повернемося на «Донбас-Арену». Нам навіть не дозволили там провести останній матч у чемпіонаті. Вигнали з Донецька, навіть не дозволили провести останній матч удома. Я зібрав одну валізу і поїхав. Думав, повернуся через пару місяців, а минуло вже шість років, і понині не повернувся назад. Але це все життя.

Треба говорити про те, від чого тобі буде легше. Шкода людей, країну, війну. Я пройшов уже через одну війну, це друга. Вірю досі, що все буде добре. Але коли – ніхто нічого не знає. Ми всі чекаємо дня, коли прокинемося і хтось скаже: «Все, повертайтеся назад». Навіть не уявляю, які емоції будуть. Але цього треба дочекатися.

Ми навіть не шукали квартири, бо завтра все закінчиться. Проходить три місяці, нічого не закінчується, у мене дому немає, я живу в готелі. Було складно, але у мене є сильна дружина, яка тримає родину під контролем. Я продовжив займатися футболом, а вона шукала школу, садочок для дітей», - сказав Срна в інтерв'ю на YouTube-каналі «Шахтаря».