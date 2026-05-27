Збірна Нідерландів оголосила склад на Чемпіонат світу

«Помаранчеві» визначилися з переліком учасників Мундіалю

Головний тренер Рональд Куман оприлюднив заявку національної команди Нідерландів на Чемпіонат світу 2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Королівської футбольної спілки Нідерландів.

Турнір прогнозовано пропустить півзахисник лондонського «Тоттенгема» Хаві Сімонс. Він раніше зазнав важкої травми. Зате в обоймі решта зірок нідерландської збірної.

На ЧС-2026 вирушать чемпіони Англії (Юррієн Тімбер), Іспанії (Френкі де Йонг) та Італії (Дензел Дюмфріс). Натомість Ередивізі представляють лише два футболісти. Компанію хавбеку Гусу Тілу (ПСВ) складе форвард Ваут Вегхорст («Аякс»).

Фінальна заявка збірної Нідерландів на ЧС-2026

Тренерський штаб на чолі з Куманом візьме на Кубок світу 26 виконавців. Зокрема, досвідчений фахівець розраховує на чотирьох нападників.

Воротарі: Марк Флеккен («Баєр»), Робін Руфс («Сандерленд»), Барт Вербрюгген («Брайтон»)

Захисники: Натан Аке («Манчестер Сіті»), Дензел Дюмфріс («Інтер»), Йоррел Гато («Челсі»), Матс Віффер («Брайтон»), Юррієн Тімбер («Арсенал»), Міккі ван де Вен («Тоттенгем»), Вірджил ван Дейк («Ліверпуль»), Ян-Паул ван Гекке («Брайтон»)

Півзахисники: Френкі де Йонг («Барселона»), Мартен де Рон («Аталанта»), Раян Гравенберх («Ліверпуль»), Джастін Клюйверт («Борнмут»), Тьон Копмейнерс («Ювентус»), Тіджані Рейндерс («Манчестер Сіті»), Гус Тіл (ПСВ), Квінтен Тімбер («Марсель»), Коді Гакпо («Ліверпуль»), Ноа Ланг («Галатасарай»), Крісенсіо Саммервілл («Вест Гем»)

Нападники: Браян Броббі («Сандерленд»), Мемфіс Депай («Корінтіанс»), Доніелл Мален («Рома»), Ваут Вегхорст («Аякс»)

«Ораньє» за результатами жеребкування потрапили до квартету F. Там суперниками Нідерландів будуть збірні Японії, Швеції та Тунісу.

Перший матч підопічні Кумана зіграють 14 червня проти японців. Усі поєдинки групового етапу національна команда Нідерландів проведе в США (Арлінгтон, Г'юстон, Канзас-Сіті).

До слова, тренерський штаб збірної Іспанії не взяв на ЧС-2026 жодного футболіста мадридського «Реала». Віцечемпіон Ла Ліги залишився без представництва в національній команді. Натомість Барселона делегувала сімох виконавців.

Нагадаємо, іменитий тренер повернувся на місток збірної Кюрасао перед Чемпіонатом світу. Нідерландець Дік Адвокат відновить роботу з «Блакитною хвилею» після кількамісячної паузи. Саме він сенсаційно вивів національну команду на Мундіаль.