Гранд чемпіонату Німеччини зробить оборонця найоплачуванішим футболістом клубу

Антон Федорців
Антон Федорців
Гранд чемпіонату Німеччини зробить оборонця найоплачуванішим футболістом клубу
Ніко Шлоттербек отримав покращенні умови від «Боруссії» Д
фото: Reuters

Провідний клуб Бундесліги всіма силами прагне втримати зірку в команді

Дортмундська «Боруссія» підготувала новий контракт для центрбека Ніко Шлоттербека. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Sky Sport.

Сторони нібито вже узгодили всі деталі договору. Угоду підпишуть після міжнародної паузи, а сам оборонець зароблятиме найбільше в складі «джмелів» (14 млн євро за сезон). Новий контракт буде розрахований до літа 2028 року.

Чинна угода Шлоттербека з «Боруссією» була підписана до кінця кампанії 2026/27. «Джмелі» змушені переглянути умови контракту на фоні інтересу інших клубів до оборонця. Зокрема, його прізвище пов'язували з мюнхенською «Баварією» і мадридським «Реалом».

У нинішньому сезоні Шлоттербек зіграв 30 поєдинків у всіх турнірах. До свого активу він записав чотири м'ячі та дві результативні передачі. Кольори «джмелів» центрбек захищає з 2022 року, а раніше виступав за «Фрайбург» і берлінський «Уніон».

До слова, напередодні «Баварія» анонсувала прощання з чемпіоном Європи-2016 Рафаелом Геррейру. Керівництво «ротен» вирішило не продовжувати контракт із португальцем. Фулбек покине Мюнхен у статусі вільного агента.

Нагадаємо, мадридський «Реал» накинув оком на одного з лідерів «Баварії». Півзахисник Майкл Олісе став пріоритетною ціллю «вершкових» на літо. Президент мадридців Флорентіно Перес нібито готовий виділити на трансфер 160 млн євро.

Жіноча збірна України знищила Нову Зеландію на Чемпіонаті світу з хокею
Жіноча збірна України знищила Нову Зеландію на Чемпіонаті світу з хокею
Україна – Албанія. Прогноз і анонс на товариський матч
Україна – Албанія. Прогноз і анонс на товариський матч
Новий тенісний стадіон у Мадриді може отримати назву на честь Надаля
Новий тенісний стадіон у Мадриді може отримати назву на честь Надаля
Гранд чемпіонату Німеччини зробить оборонця найоплачуванішим футболістом клубу
Гранд чемпіонату Німеччини зробить оборонця найоплачуванішим футболістом клубу
Пішов з життя легендарний болгарський футболіст
Пішов з життя легендарний болгарський футболіст
Учасник Чемпіонату світу 2026 несподівано звільнив головного тренера
Учасник Чемпіонату світу 2026 несподівано звільнив головного тренера

