Легенда «Барселони» визначився з клубом, у якому працюватиме тренером

Андрес Іньєста дебютує у ролі тренера

Колишній капітан «Барселони» та збірної Іспанії Андрес Іньєста розпочинає новий етап у своїй футбольній кар'єрі, прийнявши пропозицію бути тренером однієї з команд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на L'Equipe.

Де розпочне свою тренерську кар'єру Іньєста?

42-річний іспанець був призначений головним тренером клубу «Галф Юнайтед», який виступає в другому дивізіоні чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів. Для Іньєсти, який завершив кар'єру гравця у 2024 році в іншому місцевому клубі, «Емірейтс», це дебютна роль на тренерському містку.

Як повідомила пресслужба «Галф Юнайтед», зірковий півзахисник, який свого часу вигравав чемпіонат світу та Лігу чемпіонів, приєднався до команди після отримання тренерської ліцензії категорії «А». Паралельно зі своєю першою роботою в ОАЕ іспанець планує продовжувати навчання для здобуття найвищої ліцензії Pro. У новому клубі Іньєста працюватиме з кількома відомими виконавцями, серед яких колишній півзахисник «Суонсі» та «Феєнорда» Лерой Фер, а також ексзахисник «Реймса» та «Осера» Жюльєн Жанв'є. Термін дії контракту з фахівцем наразі не розголошується.

Емоції екскапітана «Барселони» від призначення

Сам Іньєста назвав «Галф Юнайтед» правильним місцем для старту нової глави у своєму житті, зазначивши, що футбол дав йому все, і тепер він прагне віддячити грі, щодня працюючи з молодими й талановитими футболістами. Варто додати, що його нова команда завершила сезон 2025/2026 на десятому місці, маючи наймолодший склад у лізі. У майбутньому ж автор золотого голу іспанців у фіналі Мундіалю 2010 року не приховує своїх амбіцій згодом увійти до тренерського штабу рідної «Барселони» або національної збірної Іспанії.

Нагадаємо, що збірна Марокко збиралася відновити легендарну зв'язку «Барселони». Королівська марокканська футбольна федерація розпочала перемовини з колишнім півзахисником збірної Іспанії Андресом Іньєстою.