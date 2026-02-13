Головна Спорт Новини
«Баварія» продовжила контракт із віцечемпіоном світу

Антон Федорців
glavcom.ua
Антон Федорців
Дайо Упамекано вирішив залишитися в Бундеслізі
фото: Reuters

Німецький гранд уник безкоштовної втрати одного з найдорожчих оборонців планети

Центрбек збірної Франції Дайо Упамекано пролонгував договір із мюнхенською «Баварією». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Нова угода розрахована до літа 2030 року. Попередній контракт Упамекано був чинним до кінця нинішнього сезону. Мадридський «Реал» очікував підписати француза вільним агентом влітку.

Аби втримати оборонця «Баварії» довелося неабияк розщедритися. Німецька преса переконана, що мюнхенці заплатили центрбеку підйомні в розмірі 20 млн євро. Окрім того, зарплата Упамекано зросла до тих же 20 млн на рік.

У нинішньому сезоні оборонець зіграв 28 поєдинків, у яких відзначився одним голом. Кольори «Баварії» він захищає з літа 2021 року. У складі гранда Упамекано тричі став чемпіоном Німеччини та завоював три Суперкубки Німеччини.

Колишній тренер «Баварії» Карло Анчелотті визначився з майбутнім. Керманич збірної Бразилії продовжить роботу з національною командою і після ЧС-2026. Найімовірніше, італійський фахівець повезе пентакампеонів світу й на наступний Мундіаль.

Німецький тренер Томас Тухель вирішив продовжити контракт із Футбольною асоціацією Англії. З початку минулого року він працює з місцевою збірною. «Три леви» під керівництвом ще одного екскерманича «Баварії» впевнено вийшла на чемпіонат світу 2026 року.

