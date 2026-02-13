«Баварія» продовжила контракт із віцечемпіоном світу

Німецький гранд уник безкоштовної втрати одного з найдорожчих оборонців планети

Центрбек збірної Франції Дайо Упамекано пролонгував договір із мюнхенською «Баварією». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Нова угода розрахована до літа 2030 року. Попередній контракт Упамекано був чинним до кінця нинішнього сезону. Мадридський «Реал» очікував підписати француза вільним агентом влітку.

Аби втримати оборонця «Баварії» довелося неабияк розщедритися. Німецька преса переконана, що мюнхенці заплатили центрбеку підйомні в розмірі 20 млн євро. Окрім того, зарплата Упамекано зросла до тих же 20 млн на рік.

У нинішньому сезоні оборонець зіграв 28 поєдинків, у яких відзначився одним голом. Кольори «Баварії» він захищає з літа 2021 року. У складі гранда Упамекано тричі став чемпіоном Німеччини та завоював три Суперкубки Німеччини.

