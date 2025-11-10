Кінець епохи: домашній стадіон міланських команд буде знесено

Сан-Сіро у цьому році святкував сторіччя з моменту будівництва

Легендарний міланський Стадіон Джузеппе Меацца, більш відомий у світі як Сан-Сіро, готується до знесення, оскільки футбольні гранди міста «Мілан» та «Інтер» офіційно завершили його викуп у муніципалітету. Про це повідомляє «Главком».

Це рішення стало кульмінацією багаторічних обговорень. Зокрема, шість років тому піднімалося питання про ліквідацію споруди, але міська рада не підтримала це рішення. Зараз же клуби заплатили міській владі 197 мільйонів євро за весь комплекс, включаючи арену та прилеглі території.

На місці нинішньої історичної споруди планується побудувати абсолютно нову та ультрасучасну арену. Над проєктом працює авторитетне архітектурне бюро «Foster+Partners» спільно з MANICA. Новий стадіон вміщуватиме 71 500 глядачів і буде спроєктований згідно з найвищими міжнародними стандартами, щоб стати не просто спортивним об'єктом, а новим архітектурним символом Мілана. Запуск будівництва очікується близько 2027 року, з планом завершення до 2031 року, що дозволить використовувати арену під час проведення Чемпіонату Європи з футболу 2032 року.

Ключова мотивація для цієї дороговартісної ініціативи – значне збільшення фінансових надходжень. Хоча «Сан-Сіро» вже приносить клубам солідний спільний річний дохід, який перевищує 80 мільйонів євро, амбіція полягає у тому, щоб підняти річний прибуток до 180 мільйонів євро. Для досягнення цієї мети новий комплекс буде функціонувати як повноцінний міський комерційний та розважальний центр, а не лише як футбольна арена. Інфраструктура включатиме розгалужену мережу магазинів, ресторанів, спортивних музеїв, а також численні VIP-ложі та корпоративні зони, які, як очікується, приноситимуть до 130 мільйонів євро з продажу квитків та абонементів. Додатковий дохід планується генерувати від туризму (очікується до 500 тисяч відвідувачів щорічно), оренди офісних приміщень, великого паркінгу (понад 3600 місць) та проведення нефутбольних подій, зокрема, літніх концертів. Важливим фінансовим потоком також стане продаж прав на комерційну назву арени, що може принести кожному клубу до 25 мільйонів євро.

Це історичне рішення викликало широкий резонанс, зокрема, його прокоментував колишній зірковий нападник «Мілана» та чинний президент УАФ Андрій Шевченко. Він визнав, що «Сан-Сіро» має багату історію і викликає особливі емоції, але підтримав ініціативу, назвавши її «важливим кроком для майбутнього Мілана та італійського футболу загалом».

