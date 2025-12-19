Головна Спорт Новини
Гравчині Жіночої НБА готові протестувати на матчах Ліги

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Гравчині Жіночої НБА готові протестувати на матчах Ліги
Одні з найсильніших гравчиням в історії жіночого баскетболу, Бріанна Стюарт та Келсі Плам, активно виступають за рівність в оплаті у спорті
фото: REUTERS/Amy Tennery/File Photo

Баскетболістки не задоволені діями головного чемпіонату у світі

Асоціація гравчинь жіночої НБА WNBPA офіційно оголосила про готовність до проведення страйку, якщо переговори щодо нової колективної угоди з лігою зайдуть у глухий кут. Про це повідомляє «Главком»

Під час голосування, у якому взяли участь 93% баскетболісток, переважна більшість у вигляді 98% респонденток підтримала надання виконавчому комітету організації права за потреби зупинити ігровий процес. Попри таку рішучість, профспілка наголошує, що це не означає негайне припинення матчів, а є актом солідарності та сигналом готовності боротися за гідну оцінку своєї праці.

Конфлікт виник на тлі рекордного зростання популярності ліги та підписання нового медіаконтракту на суму 2,2 мільярда доларів. Гравчині вимагають перегляду моделі розподілу доходів: наразі вони отримують лише близько 10% виручки, тоді як їхньою метою є збільшення цієї частки до 30%. Крім того, баскетболістки наполягають на суттєвому підвищенні зарплат – зі встановленням супермаксимуму на рівні 1,1 мільйона доларів замість поточних 249 тисяч –, а також на поліпшенні умов перельотів, пенсійного забезпечення та сімейних пільг.

У відповідь на це керівництво WNBA заявило, що профспілка спотворює стан переговорів. Ліга стверджує, що вже запропонувала значне підвищення виплат і нову модель розподілу прибутків без обмежень за верхньою межею. Наразі крайній термін укладення угоди перенесено на 9 січня 2026 року, проте за 48 годин будь-яка зі сторін може розірвати домовленості про продовження переговорів, що призведе або до страйку гравчинь, або до локауту з боку власників команд та припинення їхньої участі в змаганнях. 

Нагадаємо, що легендарний баскетболіст назвав головні проблеми сучасної НБА. Член Залу слави ФІБА та чемпіон Національної баскетбольної асоціації 2011 року у складі «Даллас Маверікс» серб Предраг Стоякович сказав: «Мені здається, зараз усі йдуть за однією і тією ж тенденцією: усі грають у швидкий баскетбол. Єдине, що мене справді непокоїть, – це вибір кидків. Мене турбує, як деякі гравці приймають рішення про кидки. Турбує те, що практично кожному дається свобода кидати на свій розсуд у будь-який момент. Це моє спостереження. Звичайно, баскетбол з кожним 10-річчям розвивається: гравці стають кращими, креативнішими, атлетичнішими, і за цим дуже цікаво спостерігати».

