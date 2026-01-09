Головна Спорт Новини
На Кубку Європи зі скелетону військові з Росії стартували під скандування «Ні війні в Україні»

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
На Кубку Європи зі скелетону військові з Росії стартували під скандування «Ні війні в Україні»
Під час старту росіян глядачі голосно скандували «No war in Ukraine»

Кубок Європи в Інсбруку став першим міжнародним стартом для російських скелетоністів із лютого 2022 року

Російські військові Владислав Семенов та Данііл Романов стартували на етапі Кубка Європи в Австрії під скандування «Ні війні в Україні». Про це повідомляє «Главком».

Кубок Європи в Інсбруку став першим міжнародним стартом для російських скелетоністів із лютого 2022 року.

Участь у етапах Кубка Європи дає право скелетоністам наступного сезону претендувати на виступ у етапах Кубка світу, де стартують усі найсильніші.

Під час старту росіян глядачі голосно скандували «No war in Ukraine» («Ні війні в Україні»).

Варто зазначити, що росіяни достроково втратили можливість відібратися на чоловічий олімпійський турнір зі скелетону.

У середині грудня семеро російських скелетоністів набули нейтральних статусів: Вікторія Феттель, Олена Фролова, Поліна Князєва, Поліна Тюріна, Данііл Романов, Владислав Семенов та Єремій Зиков.

Пізніше з'ясувалося, що частина з них є військовослужбовцями російської армії та прихильниками війни проти України.

Зокрема, кілька років тому російські ресурси та офіційний сайт ЦСКА повідомляли, що Романов є рядовим спортивної роти ЦСКА/Сочі.

Також в Instagram Романов підписаний на сторінку одіозного колишнього президента Росії Дмитра Медведєва.

Владислав Семенов виступає за Центральний спортивний клуб армії РФ (ЦСКА) м. Балашихи. Має військове звання рядового спортивної роти.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

