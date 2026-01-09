Головна Спорт Новини
Матч Кубка Англії з футболу був скасований через поле, яке покрилося кригою

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
У «Солфорд Сіті» виникли проблеми з полем

Зустріч «Солфорд Сіті» – «Суїндон» мала пройти 10 січня

Матч третього раунду Кубка Англії з футболу «Солфорд Сіті» – «Суїндон» було скасовано через замерзле поле. Про це повідомила пресслужба «Солфорд Сіті», інформує «Главком».

Зустріч мала відбутися 10 січня.

«Протягом останніх двох тижнів поле було накрите в очікуванні прогнозованих від'ємних температур, а протягом тижня по полю переміщали інфрачервоні обігрівачі. Однак, незважаючи на всі зусилля персоналу, деякі ділянки поля все ще покриті льодом. Спільно з Футбольною асоціацією Англії та «Суїндоном» було прийнято рішення не створювати непотрібних незручностей», – йдеться в повідомленні «Солфорд Сіті».

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

