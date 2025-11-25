Головна Спорт Новини
Михайлюк зіграв 20 хвилин у поєдинку НБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Михайлюк зіграв 20 хвилин у поєдинку НБА
Загалом цього сезону Михайлюк проводить в середньому 26.4 хвилини на майданчику, набираючи 9.3 очка
фото: Reuters

«Юта» Михайлюка поступилася «Голден Стейт»

Український захисник Святослав Михайлюк взяв участь у матчі своєї «Юти» проти «Голден Стейт» в регулярному чемпіонаті НБА. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

«Юта» поступилась 117:134, а Михайлюк за 20 хвилин на майданчику набрав 2 очка (1/1 двоочкові, 0/4 триочкові), зробив 3 підбирання, 2 передачі при 1 фолі та 1 втраті.

Загалом цього сезону Михайлюк проводить в середньому 26.4 хвилини на майданчику, набираючи 9.3 очка, 2.5 підбирання та 2.1 передачі.

Всі 17 матчів сезону Михайлюк розпочинав у старті «Юти» і це вже на сьогодні другий його показник за появою в старті за весь сезон. Більше було лише у «Детройті» в сезоні 2019/20, коли він виходив у старті 27 разів у 56 матчах. Наразі в «Юті» у нього 17/17.

У минулому сезоні Михайлюк 13 разів виходив у старті «Юти» в 38 матчах в сезоні. Тоді в середньому за 20 хвилин він набирав 8.8 очка, 2.4 підбирання та 2.0 передачі.

«Юта Джаз» наразі посідає 12 місце в Західній конференції, маючи 5 перемог в 17 матчах. Наступний матч «Юта» проведе в ніч на 29 листопада вдома проти «Сакраменто».

Як повідомляв «Главком», національна чоловіча збірна України з першого місця в групі виграла пре-кваліфікацію чемпіонату світу-2027, вийшовши до основного раунду відбору світової першості.

В останньому турі пре-кваліфікації підопічні Айнарса Багатскіса на виїзді обіграли Словаччину 98:86.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Братислава, Словаччина. GOPASS Arena

Словаччина – Україна 86:98 (20:17, 20:32, 27:20, 19:29)

Нагадаємо, національна чоловіча збірна України з баскетболу здобула свою другу перемогу у пре-кваліфікації на ЧС-2027, обігравши в Ризі в номінально домашньому матчі Швейцарію 73:64.

Пре-кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Група D. Рига, Латвія. Олімпійський центр

Україна – Швейцарія 73:64 (28:12, 13:19, 21:24, 11:9)

Україна: Ковляр 8 + 4 передачі, Ткаченко 3, Липовий 11 + 6 підбирань, Войналович 12, Кравцов 4 – старт; Санон 15 + 5 підбирань + 5 передач, Ковальов 11, Тиртишник 7, Бобров 2, Новицький 0

Як повідомлялося, Україна впевнено переграла Словаччину і покращила своє турнірне становище в групі пре-кваліфікації до Чемпіонату світу-2027.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 2

Україна – Словаччина 80:71 (24-24, 21-14, 17-14, 18-19)

Нагадаємо, збірна України з баскетболу поступилася Швейцарії на старті пре-кваліфікаційного етапу до чемпіонату світу 2027 року.

Прекваліфаєр до Кубка світу-2027. Тур 1

Україна – Швейцарія 64:66 (14-18, 13-12, 20-15, 17-21)

Україна: Ковляр 12 + 10 підбирань, Тиртишник 3, Ткаченко 13, Ковальов 11, Бобров 9 + 6 підбирань – старт; Кравцов 7, Липовий 5 + 6 підбирань, Санон 4 + 7 підбирань, Конєв 0, Сушкін 0.

