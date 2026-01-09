«Динамо» – «Атлетико»: стала відома дата гри Юнацької Ліги УЄФА

Головна Спорт Новини
Артем Худолєєв
Артем Худолєєв
Гра «Динамо» – «Атлетико» відбудеться у середу, 4 лютого

«Динамо» буде господарем матчу проти «Атлетико»

Стали відомі дата, час та місце зустрічі 1/16 фіналу Юнацької Ліги УЄФА, у якому «Динамо» зустрінеться з мадридським «Атлетико». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Динамо».

«Динамо» буде господарем матчу, який відбудеться в турецькій Анталії, на стадіоні «Мардан». 

Гра відбудеться у середу, 4 лютого. Початок – о 13:00 за місцевим часом (12:00 за київським). 

«Біло-сині» розпочали турнір із другого раунду, де двічі обіграли шведський «Броммапойкарна» (1:0, 2:1). У третьому раунді кияни за сумою двох матчів пройшли шотландський «Гіберніан» (1:0, 1:1) та продовжили шлях у плейоф.

Нагадаємо, щоб кваліфікуватися на чемпіонат світу з футболу Україні необхідно подолати ще двох суперників.

У півфіналі плей-оф 26 березня 2026 року наша команда зустрінеться зі збірною Швеції. У разі перемоги на українців чекатиме фінальний матч проти переможця пари Польща – Албанія.

Збірна України з футболу завершила перший етап європейського відбору на світову першість, яка пройде наступного року в трьох країнах Північної Америки.  

Останнім і вирішальним матчем став поєдинок проти Ісландії, яку українці переграли 3:5 під час першого матчу, але внаслідок кількох невдач (зокрема, з Азербайджаном) ці два колективи підходили з однаковою кількістю очок. Проте перевага була саме на боці візаві «синьо-жовтих», тому необхідна була лише перемога у поєдинку в Варшаві. 

У другому таймі Україна забила два голи та продовжує боротьбу за путівку на Мундіаль.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Україна – Ісландія 2:0 (0:0)

Голи: Зубков, 83, Гуцуляк, 90+3

