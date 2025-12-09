Головна Спорт Новини
Українські баскетболісти за кордоном: Зотов набрав 16 очок, Липовий відіграв 17 хвилин

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
«Рапід» Бухарест Липового поступився «Короні» Брашов 84:85

Зотов допоміг «Капфенберг Буллз» здобути перемогу у грі чемпіонату Австрії

Віталій Зотов допоміг «Капфенберг Буллз» здобути перемогу над «Фюрстенфельдом» 90:74 в чемпіонаті Австрії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

Український захисник відіграв 37 хвилин, набрав 16 очок (1/3 двоочкові, 4/8 триочкові, 2/2 штрафні), зробив 3 підбирання, 8 передач, 4 перехоплення при 6 втратах та 3 фолах.

У Румунії «Рапід» Бухарест поступився «Короні» Брашов 84:85. Олександр Липовий в цьому матчі зіграв 17 хвилин, очок не набрав (0/2 двоочкові, 0/3 триочкові), зробив 2 підбирання, 1 передачу, 1 блок-шот при 1 втраті та 3 фолах.

В NCAA Лафаєтт програв Пенну 72:74. Михайло Бедностін провів на майданчику 12 хвилин, набрав 3 очка (0/1 двоочкові, 3/4 штрафні), зробив 3 підбирання, 2 передачі, 1 блок-шот при 1 фолі.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

