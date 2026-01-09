Чи порушувала федерація санного спорту власні правила заради росіян? Розпочалося розслідування

Міжнародна федерація санного спорту відповіла на запит «Главкому»

Орган з етики Міжнародної федерації санного спорту (FIL) після запиту «Главкому» розпочне розслідування щодо гаданого порушення FIL власного Кодексу етику.

Нашим інформаційним ресурсом була отримана інформацію на умовах анонімності від одного з представників санного спорту, який бореться за олімпійську ліцензію, про ймовірні зловживання з боку Міжнародної федерації санного спорту (FIL) на користь російських спортсменів.

З запитом щодо цієї інформації «Главком» звернувся до представника Органа з етики FIL Карл-Фрідріха Шаухоффа:

Чи порушила FIL своїми діями Етичний кодекс FIL?

«Підтверджую отримання вашого звіту від 9 січня 2026 року. Відповідно до моїх обов'язків, я розпочну розслідування та повідомлю вас про результати без подальших запитів після його завершення», – відповів Карл-Фрідріх Шаухофф.

Як повідомлялося, співрозмовник «Главкома» розповів, що FIL фактично всупереч власним правилам та регламенту пішла на зустріч росіянам.

«AIN» (нейтральні спортсмени – «Главком») подали запит на виняток, і цей виняток їм було надано. Коли моя національна федерація зв’язалася з FIL, вони не змогли пояснити, чому такий виняток було надано. А високопоставлений чиновник FIL сказав мені, що МОК наказав FIL надати Росії всі необхідні винятки для забезпечення кваліфікації спортсменів AIN», – зазначає спортсмен.

Він також наголосив, що боїться публічно висловлювати свою думку з цього питання, бо «матиме проблеми».

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.