Мандзій (у центрі) зміг піднятися на найвищу сходинку п'єдесталу

У чоловічому одиночному заїзді Мандзій переміг з результатом 53.289 секунди

Андрій Мандзій здобув золото Кубка націй з санного спорту у Вінтерберзі (Німеччина). Про це повідомляє «Главком».

У чоловічому одиночному заїзді українець переміг з результатом 53.289 секунди, на 0.140 сек. випередивши срібного призера Йозефа Нініса зі Словаччини. Бронза у американця Метью Грейнера.

У грудні на першому етапі Кубка націй, який також приймав Вінтерберг, Андрій Мандзій став бронзовим призером.

Українські санкарі змагатимуться 10-11 січня на п’ятому етапі розіграшу Кубка світу у Вінтерберзі. Це будуть заключні олімпійські кваліфікаційні змагання, після яких визначиться склад олімпійської збірної команди України з санного спорту.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.