Перший пік драфту НБА-2025 став автором історичного досягнення

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Перший пік драфту НБА-2025 став автором історичного досягнення
Купер Флег був визнаний найкращим гравцем минулого сезону на рівні NCAA
фото: НБА

Жодному гравцю не вдавалося демонструвати настільки високу результативність у юному віці

Вчора форвард «Даллас Маверікс» Купер Флег вписав своє ім'я в історію НБА, продемонструвавши неймовірну гру в матчі проти «Юти Джаз». Про це повідомляє «Главком»

Попри поразку його команди в овертаймі з рахунком 133:140, виступ 18-річного новачка став головною подією вечора та об'єктом обговорення всієї баскетбольної спільноти. Купер Флег став першим 18-річним гравцем в історії НБА, який набрав 40 або більше очок у матчі. З феноменальним результатом у 42 очки він офіційно перевершив багаторічне досягнення легендарного Леброна Джеймса, який у віці 18 років тримав планку на позначці у 37 очок. Флег продемонстрував вражаючу зрілість та холоднокровність, реалізувавши 13 із 27 кидків з гри та 15 із 20 штрафних ударів. Крім бомбардирських рекордів, статистика Флега в цьому історичному матчі включає 7 підбирань, 6 результативних передач, 2 блок-шоти та 1 перехоплення, що підкреслює його універсальність на корті.

Цей перформанс не був випадковістю, а став продовженням стрімкого зльоту новачка. Нещодавно Флег уже встиг стати наймолодшим гравцем в історії ліги, який набирав 35 очок за гру, а його 42 очки в Солт-Лейк-Сіті лише підтвердили статус майбутньої суперзірки світового масштабу. Купер домінував протягом усієї гри, набравши вражаючі 24 очки вже до великої перерви та 40 очок ще в межах основного часу. Хоча «Маверікс» наразі мають певні командні складнощі в сезоні з поточним результатом 10–17, індивідуальний прогрес Флега йде дуже швидкими темпами. 

Варто відзначити, що найкращим гравцем у команді переможців став Кейонте Джордж, який набрав 37 очок, здійснив 5 підбирань та 6 асистів. Іншим важливим аспектом матчу стало те, що вперше у сезоні українець Святослав Михайлюк не вийшов на майданчик за «Юту». Востаннє він лишався на лавці запасних влітку під час гри Літньої ліги з «Чикаго». 

Нагадаємо, що минулого тижня Святослав Михайлюк допоміг «Юті» здобути перемогу у грі НБА. «Юта» на виїзді обіграла «Бруклін» 123:110, а сам українець вийшов у старті, відіграв 25 хвилин, за які набрав 10 очок (2/4 двоочкові, 2/2 триочкові), зробив 3 підбирання, 3 передачі при одній втраті. При цьому показник «+-» у Михайлюка +25 став найкращим в матчі.

Теги: НБА баскетбол

