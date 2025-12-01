Головна Спорт Новини
Михайлюк набрав 11 очок у грі НБА

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Михайлюк набрав 11 очок у грі НБА
Загалом в 19 матчах сезону Михайлюк набирає 9.4 очка в середньому за гру
фото: Reuters

«Юта» Михайлюка програла «Х'юстону»

Поки національна збірна проводила свій переможний другий матч у відборі на чемпіонат світу-2027 проти Данії, деякі наші баскетболісти зіграли за свої клуби у національних першостях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ФБУ.

У регулярному чемпіонаті НБА «Юта» програла «Х'юстону» 101:129. Святослав Михайлюк вже традиційно для цього сезону вийшов у старті, зіграв 25 хвилин, набрав 11 очок (4/5 двоочкові, 1/4 триочкові), зробив 1 підбирання, 1 передачу, 1 перехоплення при 2 фолах.

Загалом в 19 матчах сезону Михайлюк набирає 9.4 очка, 2.5 підбирання та 2.1 передачі за 26.1 хвилини на майданчику в середньому за гру.

В NCAA «Лафаєтт» програв «Монмауту» 74:88. Михайло Бедностін зіграв 9 хвилин, набрав 2 очка (2/2 штрафні), зробив 3 підбирання, 1 передачу при 1 втраті та 2 фолах.

У другому дивізіоні Польщі «Лодзь» обіграв «Майнерс» Катовіце 93:87. Олександр Антипов провів на майданчику 31 хвилину, набрав 10 очок (3/6 двоочкові, 0/4 триочкові, 4/4 штрафні), зробив 6 підбирань, 2 передачі, 2 перехоплення, 1 блок-шот при 4 фолах та 1 втраті.

«Зубри» Білосток програли «Пельпліну» 89:101. Євген Балабан за 5 хвилин набрав 2 очка (1/2 двоочкові), зробив 1 підбирання при 1 фолі.

Як повідомлялося, чоловіча національна команда тріумфально провела номінально домашній матч другого туру кваліфікації до FIBA World Cup 2027, здобувши перемогу 88:71 над Данією.

Після двох матчів Україна перебуває в двійці найкращих команд групи. Наступне вікно відбору пройде у лютому 2026 року. 

Нагадаємо, збірна України впевнено розпочала виступи у відборі до чемпіонату світу 2027 року, здобувши перемогу у першому матчі над національною командою Грузії

Найрезультативнішим баскеболістом матчу став Олександр Ковляр 31 очко за 37 хвилин на майданчику. 13 очок Україні додав Олександр Липовий, дабл-дабл у В'ячеслава Боброва – 11 очок та 15 підбирань.

Кваліфікація чемпіонату світу-2027. Чоловіки

Грузія – Україна 79:92 (23:15, 25:28, 13:23, 18:26)

Україна: Ковляр 31 + 6 підбирань + 6 передач, Ткаченко 8, Липовий 13, Бобров 11 + 15 підбирань, Пустовий 10 + 5 підбирань – старт; Войналович 7, Новицький 6 + 4 підбирання, Сушкін 4, Ковальов 2,  Тиртишник 0

