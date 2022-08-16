Андрій Шевченко зробив сюрприз дитячій футбольній школі в Бородянці

Видатний спортсмен підтримав малечу з деокупованих територій

Найвідоміший український футболіст та нині тренер, Андрій Шевченко, зайнявся благородною справою: відвідав малечу, яка займається футболом на території деокупованої Бородянки.

«Разом з UNITED24 відвідав деокуповані містечка Київської області і зробив маленький сюрприз дитячій футбольній школі в Бородянці. Неочікувано приїхав на тренування і на півгодини забув про все. Були тільки діти, тільки футбол, тільки їхні надзвичайні емоції, тільки любов. Сьогодні дарувати трохи радості дітям – одна з найважливіших задач, яку я бачу. І цю радість від зустрічі та спілкування я переживаю не менше ніж вони!», – розповів Шевченко.

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Нагадаємо, днями легенда українського футболу Андрій Шевченко привітав свою дружину, американську модель Крістен Пазік з днем народження. Зворушливий допис про день народження дружини спортсмен розмістив на своїй сторінці у Facebook.