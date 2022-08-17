Маск збирається купити один із найтитулованіших футбольних клубів
Про свої плани купити футбольний клуб Маск оголосив у соцмережі
Мільярдер, головний виконавчий директор Tesla Inc Ілон Маск анонсував покупку одного з найтитулованіших англійських футбольних клубів – «Манчестер Юнайтед». Про це він повідомив у Twitter.
«Щоб було ясно, я підтримую ліву половину Республіканської партії і праву половину Демократичної партії. Крім того, я купую «Манчестер Юнайтед», – написав він.
Also, I’m buying Manchester United ur welcome— Elon Musk (@elonmusk) August 17, 2022
Поки що ніяких подробиць про угоду Маск не повідомив.
Нагадаємо, наприкінці квітня Маск заявив про готовність придбати Twitter. Цікаво, що відразу після цього компанія мільярдера Tesla втратила $126 млрд через сумніви інвесторів у прозорості джерел фінансових надходжень Маска.
Згодом Ілон Маск заявив про приховування інформації та погрожував розірвати угоду з Twitter.
8 липня Маск заявив, що розриває угоду з купівлі Twitter Inc на суму $44 млрд.
Під час розширених торгів акції Twitter впали на 7%. У квітні Маск запропонував $54,20 за акцію.
Компанія Twitter подала до суду на Маска.
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