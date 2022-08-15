Катар запровадить умову для в'їзду туристів через Чемпіонат світу з футболу

З листопада туристи зможуть в'їхати до Катару лише за наявності посвідчення вболівальника Чемпіонату світу

Туристи, які не мають посвідки на проживання, з початку листопада зможуть в'їхати на територію Катару лише за наявності посвідчення вболівальника чемпіонату світу з футболу – Hayya card. Про це нововведення заявив в ефірі телеканалу Al-Kass TV виконавчий директор платформи Hayya Саїд аль-Куварі.

«З початку листопада обов'язковою умовою для в'їзду до Катару стане наявність картки вболівальника Hayya, а одна з найважливіших умов її оформлення – отримання квитка на матчі чемпіонату світу», – зазначив аль-Куварі.

Іноземним уболівальникам, за словами аль-Куварі, для подання заявки на отримання картки Hayya необхідно придбати квитки на ЧС-2022 та забезпечити себе житлом. Картка дає право на перебування на території країни до 23 січня. При цьому він наголосив, що катарських підданих та іноземних резидентів пускатимуть – вони можуть вільно виїжджати та в'їжджати до країни без посвідчення вболівальника протягом цього періоду.

Можливість приїхати в країну і повернутися того ж дня вболівальникам із сусідніх країн є – реєстрація буде доступна через спеціальну платформу, яку обслуговуватимуть у Hayya card.

12 серпня Міжнародна федерація футболу (ФІФА) перенесла дату початку чемпіонату світу 2022 року у Катарі на один день. Матч між збірними Катару та Еквадору було винесено на окремий день – 20 листопада. Фінальна частина ЧС-2022 пройде з 21 листопада до 18 грудня.