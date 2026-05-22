Гвардіола офіційно залишає «Манчестер Сіті» після 10 років роботи

Фахівець залишається амбасадором і технічним консультантом клубу

«Манчестер Сіті» офіційно повідомив, що після завершення сезону клуб залишить головний тренер Хосеп Гвардіола. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт клубу.

Гвардіола залишить «Манчестер Сіті» після того, як проведе з ним останній матч у англійській Прем’єр-лізі проти «Астон Вілли». Цей поєдинок не матиме для команди турнірного значення. «Містяни» вже втратили шанси на перемогу у чемпіонаті і фінішують на другому місці, слідом за новим чемпіоном Англії – лондонським «Арсеналом». Втім команда не залишилась в цьому сезоні без трофеїв, здобувши Кубок Англії та Кубок англійської ліги.

Гвардіола був тренером «Ман Сіті» з 2016-го року. Під його керівництвом команда шість разів виграла чемпіонат Англії, п’ять разів здобула Кубок англійської ліги, тричі Кубок Англії, по разу перемогла у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та клубному Чемпіонаті світу.

Відомо, що Гвардіола залишиться амбасадором City Football Group, якій належить «Манчестер Сіті». Він буде технічним консультантом, а також працюватиме над спецпроєктами та колабораціями.

Нагадаємо, італійський тренер Енцо Мареска близький до того, щоб очолити «Манчестер Сіті» після відходу Хосепа Гвардіоли. 46-річний фахівець вже досяг усної домовленості з «містянами» про своє призначення. Очікується, що італійський наставник підпише трирічний контракт із «Манчестер Сіті».

Мареска без клубу з 1 січня 2026 року, коли його звільнили з «Челсі». Минулого сезону він привів «синіх» до перемог у Лізі конференцій та клубному Чемпіонату світу.