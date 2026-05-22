Гвардіола офіційно залишає «Манчестер Сіті» після 10 років роботи

Святослав Василик
glavcom.ua
Хосеп Гвардіола виграв з «Ман Сіті» шість чемпіонських титулів
фото: AP
Фахівець залишається амбасадором і технічним консультантом клубу

«Манчестер Сіті» офіційно повідомив, що після завершення сезону клуб залишить головний тренер Хосеп Гвардіола. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт клубу.

Гвардіола залишить «Манчестер Сіті» після того, як проведе з ним останній матч у англійській Прем’єр-лізі проти «Астон Вілли». Цей поєдинок не матиме для команди турнірного значення. «Містяни» вже втратили шанси на перемогу у чемпіонаті і фінішують на другому місці, слідом за новим чемпіоном Англії – лондонським «Арсеналом». Втім команда не залишилась в цьому сезоні без трофеїв, здобувши Кубок Англії та Кубок англійської ліги.

Гвардіола був тренером «Ман Сіті» з 2016-го року. Під його керівництвом команда шість разів виграла чемпіонат Англії, п’ять разів здобула Кубок англійської ліги, тричі Кубок Англії, по разу перемогла у Лізі чемпіонів, Суперкубку УЄФА та клубному Чемпіонаті світу.

Відомо, що Гвардіола залишиться амбасадором City Football Group, якій належить «Манчестер Сіті». Він буде технічним консультантом, а також працюватиме над спецпроєктами та колабораціями.

Нагадаємо, італійський тренер Енцо Мареска близький до того, щоб очолити «Манчестер Сіті» після відходу Хосепа Гвардіоли. 46-річний фахівець вже досяг усної домовленості з «містянами» про своє призначення. Очікується, що італійський наставник підпише трирічний контракт із «Манчестер Сіті».

Мареска без клубу з 1 січня 2026 року, коли його звільнили з «Челсі». Минулого сезону він привів «синіх» до перемог у Лізі конференцій та клубному Чемпіонату світу.

Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Хосеп Ґвардіола ФК Манчестер Сіті

«Манчестер Юнайтед» призначив головного тренера
Гвардіола офіційно залишає «Манчестер Сіті» після 10 років роботи
Збірна Англії поїде на Чемпіонат світу 2026 без кількох зіркових футболістів
Арбелоа повідомив, що залишає посаду головного тренера «Реала»
Депутат Думи поскаржився, що молоді російські хокеїсти втікають до США та Канади
Українські голи в європейських ліг в сезоні 2025/26: хто і скільки забив
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
