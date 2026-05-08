«Полісся» – «Олександрія». Прогноз і анонс на матч 27 туру УПЛ

Антон Федорців
Антон Федорців
Едуард Сарапій чимало забиває останнім часом
фото: ФК «Полісся»

Підопічні Руслана Ротаня протистоятимуть колишній команді тренера

Сьогодні, 8 травня, житомирське «Полісся» прийме «Олександрію» у рамках 27-го туру української Прем'єр-ліги. Про це повідомляє «Главком».

Прогноз букмекерів GGBET на матч «Полісся» – «Олександрія»

Безумовним лідером симпатій на 13:40 8 травня стали «поліські вовки», переконані букмекери GGBET. На перемогу житомирян закладено коефіцієнт 1,21. Тим часом на потенційну звитягу «жовто-чорних» запропоновано кеф 7,31. Можлива підсумкова нічия оцінена балом 6,74. На впевнену перемогу «Полісся» (2:0) виставлено коефіцієнт 8,71. Зате на тотал менше 1,0 закладено кеф 4,06.

Передматчевий стан команд

Після поразки від донецького «Шахтаря» (0:1) житомиряни здобули дві перемоги. Спершу «поліські вовки» навіть вдесятьох після вилучення хавбека Краснічі впоралися з київською «Оболонню» (3:1). У складі команди Руслана Ротаня оборонець Сарапій відзначився дублем, а потім вінгер Гуцуляк реалізував пенальті. А харківський «Металіст 1925» вдалося перемогти з голом півзахисника Брагару (1:0).

Натомість «жовто-чорні» в останніх трьох турах двічі програли з розгромним рахунком. Спершу підопічні Володимира Шарана не стримали рівненський «Верес» (0:3). Натомість минулої суботи «Олександрія» поступилася «Колосу» з Ковалівки (0:3). Між цими поєдинками аутсайдер першості в доданий арбітром час вирвав нічию з кам'янець-подільським «Епіцентром» (1:1). Рятівний гол до свого активу записав центрбек Кампуш.

Орієнтовні склади команд

«Полісся»: Волинець – Майсурадзе, Чоботенко, Сарапій, Михайліченко – Краснічі – Гуцуляк, Андрієвський, Емерллаху, Брагару – Гайдучик

«Олександрія»: Долгий – Бутко, Кампуш, Боль, Огарков – Мишньов, Булеца, Ващенко – Амарал, Кастільйо, Цара

Історія очних зустрічей

Протистояння команд відоме передусім безкомпромісністю. Ще жодного разу поєдинки між цими суперниками не завершилися внічию. Більше того, «Полісся» та «Олександрія» здобули однакову кількість перемог – по три. Зокрема, «жовто-чорні» двічі переграли житомирян у попередньому сезоні та перемогли в гостях позаторік.

А от у першому колі впевнену звитягу оформили «поліські вовки» (3:0). На виїзді підопічні Ротаня забила на початках таймів і під завісу зустрічі. Відкрив рахунок нападник Гайдучик. Закріпив перевагу житомирян центрбек Сарапій. Добив же «Олександрію» вінгер Назаренко прямим ударом зі штрафного.

Де дивитися матч «Полісся» – «Олександрія»

У прямому ефірі поєдинок покаже канал UPL.TV. Він доступний на популярних OTT-платформах і в провідних кабельних мережах України. Онлайн-відеотрансляція зустрічі запланована на 18:00 за київським часом.

