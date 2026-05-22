Роналду підкорилося унікальне бомбардирське досягнення

Святослав Василик
Кріштіану Роналду продовжує забивати за саудівський «Аль-Наср»
Португалець став першим футболістом, який забив 600 голів у національних чемпіонатах

Легендарний португальський нападник Кріштіану Роналду став першим в історії футболу гравцем, який забив 600 голів в національних чемпіонатах. Про це повідомляє «Главком».

600 голів Роналду: за які клуби забивав

Свій ювілейний 600-й гол португалець забив в останній грі сезону Саудівської професійної ліги, в якій його команда «Аль-Наср» виборола чемпіонський титул. Зокрема, в активі Роналду 102 голи в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Раніше португальський нападник забив 311 голів в іспанській Ла Лізі («Реал»), 103 голи в АПЛ («Манчестер Юнайтед»), 81 гол в Серії А («Ювентус») та 3 в португальській Прімейрі («Спортінг»).

Голи Кріштіану Роналду в національних чемпіонатах різних країн:

  • 311 – Ла Ліга («Реал»)
  • 103 – АПЛ («Манчестер Юнайтед»)
  • 102 – СПЛ («Аль-Наср»)
  • 81 – Серія А («Ювентус»)
  • 3 – Прімейра («Спортінг»)

 

Загалом за всю свою професійну кар'єру Кріштіану Роналду забив понад 960 офіційних голів.

Також напередодні Роналду виграв свій 37-й трофей в професійній кар'єрі. Вперше португалець став переможцем Саудівської професійної ліги разом із «Аль-Насром».

Нагадаємо, Роналду потрапив до заявки збірної Португалії на ЧС-2026. Прийдешній мундіаль стане для нього шостим у кар'єрі. Найвищим досягненням нападника на турнірі залишається півфінал на Кубку світу 2006 року.

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

