Роналду підкорилося унікальне бомбардирське досягнення
Португалець став першим футболістом, який забив 600 голів у національних чемпіонатах
Легендарний португальський нападник Кріштіану Роналду став першим в історії футболу гравцем, який забив 600 голів в національних чемпіонатах. Про це повідомляє «Главком».
600 голів Роналду: за які клуби забивав
Свій ювілейний 600-й гол португалець забив в останній грі сезону Саудівської професійної ліги, в якій його команда «Аль-Наср» виборола чемпіонський титул. Зокрема, в активі Роналду 102 голи в чемпіонаті Саудівської Аравії.
Раніше португальський нападник забив 311 голів в іспанській Ла Лізі («Реал»), 103 голи в АПЛ («Манчестер Юнайтед»), 81 гол в Серії А («Ювентус») та 3 в португальській Прімейрі («Спортінг»).
Голи Кріштіану Роналду в національних чемпіонатах різних країн:
- 311 – Ла Ліга («Реал»)
- 103 – АПЛ («Манчестер Юнайтед»)
- 102 – СПЛ («Аль-Наср»)
- 81 – Серія А («Ювентус»)
- 3 – Прімейра («Спортінг»)
Загалом за всю свою професійну кар'єру Кріштіану Роналду забив понад 960 офіційних голів.
Також напередодні Роналду виграв свій 37-й трофей в професійній кар'єрі. Вперше португалець став переможцем Саудівської професійної ліги разом із «Аль-Насром».
Нагадаємо, Роналду потрапив до заявки збірної Португалії на ЧС-2026. Прийдешній мундіаль стане для нього шостим у кар'єрі. Найвищим досягненням нападника на турнірі залишається півфінал на Кубку світу 2006 року.
