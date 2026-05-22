Роналду підкорилося унікальне бомбардирське досягнення

Португалець став першим футболістом, який забив 600 голів у національних чемпіонатах

Легендарний португальський нападник Кріштіану Роналду став першим в історії футболу гравцем, який забив 600 голів в національних чемпіонатах. Про це повідомляє «Главком».

600 голів Роналду: за які клуби забивав

Свій ювілейний 600-й гол португалець забив в останній грі сезону Саудівської професійної ліги, в якій його команда «Аль-Наср» виборола чемпіонський титул. Зокрема, в активі Роналду 102 голи в чемпіонаті Саудівської Аравії.

Раніше португальський нападник забив 311 голів в іспанській Ла Лізі («Реал»), 103 голи в АПЛ («Манчестер Юнайтед»), 81 гол в Серії А («Ювентус») та 3 в португальській Прімейрі («Спортінг»).

Голи Кріштіану Роналду в національних чемпіонатах різних країн:

311 – Ла Ліга («Реал»)

103 – АПЛ («Манчестер Юнайтед»)

102 – СПЛ («Аль-Наср»)

81 – Серія А («Ювентус»)

3 – Прімейра («Спортінг»)

Загалом за всю свою професійну кар'єру Кріштіану Роналду забив понад 960 офіційних голів.

Також напередодні Роналду виграв свій 37-й трофей в професійній кар'єрі. Вперше португалець став переможцем Саудівської професійної ліги разом із «Аль-Насром».

Нагадаємо, Роналду потрапив до заявки збірної Португалії на ЧС-2026. Прийдешній мундіаль стане для нього шостим у кар'єрі. Найвищим досягненням нападника на турнірі залишається півфінал на Кубку світу 2006 року.