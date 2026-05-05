Джерело повідомило позицію гравців збірної України з футболу щодо призначення Мальдери

Андреа Мальдера вже має підтримку серед гравців збірної України
фото: УАФ

У червні «синьо-жовті» зіграють перші матчі під керівництвом нового наставника

Гравці збірної України з футболу виступили за призначення новим головним тренером «синьо-жовтих» Андреа Мальдеру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Віктора Вацка.

Як гравці збірної відреагували на кандидатуру Мальдери

За інформацією Вацка, гравці збірної України підтримали призначення Андреа Мальдери головним тренером команди. Лідери збірної донесли цю думку до президента УАФ Андрія Шевченка, який мав кілька варіантів, але гравці виступили саме за італійського фахівця.

Багато хто з досвідчених футболістів пам'ятає, як Мальдера працював у штабі Андрія Шевченка і відзначився не лише глибоким розумінням гри, а і хорошими людськими якостями. Думка гравців вплинула на рішення Шевченка.

Нагадаємо, італійський фахівець Андреа Мальдера найближчим часом стане головним тренером збірної України з футболу. 54-річний тренер та Українська асоціація футболу перебувають на завершальній стадії підписання угоди.

«Андреа Мальдера ось-ось стане новим головним тренером збірної України. Наразі завершується укладення угоди з італійським тренером», – написав відомий інсайдер Фабріціо Романо.

Зазначимо, що вперше національну команду країни очолюватиме іноземний спеціаліст. Мальдера змінить на посаді Сергія Реброва, який покинув збірну України 22 квітня.

«Синьо-жовті» не змогли пробитися до фінальної частини ЧС-2026. Команда Сергія Реброва у півфіналі плейоф кваліфікації програла Швеції (1:3).

У червні Україна зіграє два контрольних поєдинки – проти Польщі та Данії. Восени 2026 року на збірну України чекає виступ у Дивізіоні B Ліги націй, де її суперниками будуть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія.

