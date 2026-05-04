Третя команда чемпіонату Іспанії несподівано анонсувала відставку тренера

Фахівець вдруге поспіль вивів колектив до Ліги чемпіонів

Іспанський «Вільярреал» оголосив про звільнення Марселіно Гарсією Торалем. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт клубу.

Тренер вдруге очолив «Жовту субмарину» в листопаді 2023 року. У минулій кампанії Марселіно повернув «Вільярреал» у Лігу чемпіонів. А в нинішньому сезоні його підопічні достроково завоювали путівку в головний єврокубок.

«Велика вдячність від усього серця, Марсе, за все, що ти зробив для цього клубу та його вболівальників. Бажаємо тобі всього найкращого в майбутніх спортивних проєктах», – ідеться в заяві клубу.

Контракт Марселіно з «Жовтою субмариною» якраз розрахований до літа. Про подальші плани фахівця наразі нічого невідомо. Раніше він тренував французький «Марсель», «Атлетік» із Більбао, «Валенсію», Севілью», «Расінг» із Сантандера (двічі), «Сарагосу», «Рекреатіво», хіхонський «Спортінг» і «Леальтад».

«Вільярреал» у сезоні 2025/26

Наразі «Жовта субмарина» йде третім у Ла Лізі. Підопічні Марселіно набрала 68 очок і за чотири туру до фінішу кампанії на пять очок випереджають мадридський «Атлетіко».

Натомість в Кубку Іспанії «Вільярреал» припинив виступи на стадії 1/16 фіналу. Також команда змагалася в основному раунді Ліги чемпіонів. Щоправда, на євроарені з «Жовтою субмариною» стався провал – нічия з туринським «Ювентусом» (2:2) і сім поразок залишили колектив за бортом плейоф.

Досягнення Марселіно Гарсії Тораля

На чолі «Леальтада» та «Рекреатіво» тренер тріумфував у нижчих дивізіонах – Терсері та Сегунді відповідно. Натомість з «Валенсією» він виграв Кубок Іспанії, а на чолі «Атлетіка» здобув Суперкубок Іспанії. Двічі Марселіно взяв трофей Мігеля Муньйоса найкращому тренеру Іспанії, а ще чотири рази його визнали найкращим тренером місяця в Ла Лізі.

До слова, раніше керманич мадридського «Атлетіко» Дієго Сімеоне підкорив рубіж 1000 матчів за кар'єру. Аргентинський фахівець очолив «матрацників» у грудні 2011 року. Цьогоріч він святкуватиме 15-річчя на посаді керманича іспанського гранда.

Нагадаємо, легенда іспанської «Барселони» Рафаель Маркес очолить збірну Мексики після Чемпіонату світу. Майбутнє призначення підтвердив директор Федерації футболу Мексики Дуїліо Давіно. Контракт із фахівцем асоціація вже уклала.