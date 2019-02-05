Заявка «Динамо» на весну Ліги Європи: скорочений, але підсилений список Хацкевича



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Олександр Хацкевич має широку кадрову обойму Офіційний сайт «Динамо»

Всього в списку 31 футболіст

На офіційному сайті УЄФА оновилася заявка «Динамо» на матчі Ліги Європи.

Кидається у вічі присутність у складі хорвата Йосипа Піваріча, котрий вибув мінімум на чотири місяці, а також новачка команди, нападника Франа Соля.

Воротарі: Георгій Бущан, Володимир Маханьков, Денис Бойко, Артур Рудько

Оборонці: Віталій Миколенко, Сідклей, Йосип Піваріч, Микита Бурда, Артем Шабанов, Тамаш Кадар, Денис Попов, Томаш Кендзьора

Півоборонці: Сергій Сидорчук, Че-Че, Беньямін Вербіч, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Вітор Буено, Микита Кравченко, Віталій Буяльський, Георгій Цітаішвілі, Євген Смирний, Ахмед Алібеков, Міккель Дуелунн

Нападники: Фран Соль, Артем Беседін, Назарій Русин, Владислав Супряга

Володимир Маханьков, Віталій Миколенко, Денис Попов, Володимир Шепелєв, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Георгій Цітаішвілі, Євген Смирний, Ахмед Алібеков і Назарій Русин заявлені за списком «Б».

Пропали з заявки Микола Морозюк, який пішов в оренду в «Різеспор», і Владислав Калитвинцев, який отримав статус вільного агента.



В 1/16 фіналу турніру «Динамо» зіграє з «Олімпіакосом». Матчі відбудуться 14 і 21 лютого.