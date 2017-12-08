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    Ігор Суркіс звинуватив Маркевича в організації договірних матчів

    Щоправда, не відкрито, бо слова президента київського клубу процитував футбольний журналіст Андрій Шахов
    Президента «Динамо» Ігоря Суркіса не цікавить думка Мирона Маркевича щодо нинішніх справ у київському клубі. Окрім того, як повідомив на своїй сторінці у Facebook футбольний журналіст Андрій Шахов, власник «біло-синіх» звинуватив тренера в організації договірних матчів. «Не можу не процитувати шматочок розмови з
    • Сьогодні, 09:51
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    Ігор Суркіс. Фото ФК &laquo;Динамо&raquo;
    Ігор Суркіс. Фото ФК «Динамо»

    Щоправда, не відкрито, бо слова президента київського клубу процитував футбольний журналіст Андрій Шахов

    Президента «Динамо» Ігоря Суркіса не цікавить думка Мирона Маркевича щодо нинішніх справ у київському клубі.

    Окрім того, як повідомив на своїй сторінці у Facebook футбольний журналіст Андрій Шахов, власник «біло-синіх» звинуватив тренера в організації договірних матчів.

    «Не можу не процитувати шматочок розмови з Ігорем Михайловичем (з його, зрозуміло, згоди): «Мене не цікавить думка людини, яка за свою кар'єру відіграла більше договірних матчів, ніж всі інші тренери України разом узяті», - почав журналіст.

    «Як ви думаєте, чому тренер фіналіста Ліги Європи досі не потрібен нікому ні у себе в країні, ні за кордоном? Так все з цієї ж причини: договірні матчі, ніхто не хоче з Маркевичем зв'язуватися. Ось він і сидить у Федерації футболу, займаючись невідомо чим», - продовжив цитувати Суркіса Шахов.

    Журналіст зазначив, що президент «Динамо» також попросив Маркевича залишити клуб у спокої, і якщо у нього є залишки совісті, то знайти у собі мужність промовчати, а не зловтішатися.

    Сам Шахов додав, що він упевнений, що ще буде і на «динамівській» вулиці свято.

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    «Я хочу подивитися на цих маркевичів, які називають себе вболівальниками «Динамо» зі стажем, які зараз намагаються затоптати «Динамо», коли гранд №1 нашого футболу підніметься та знову стане грізною силою», - зауважив журналіст.

    «Як тоді всі ці діячі будуть відмовлятися від своїх слів і вчинків, щоб відхопити шматок пирога, почнуть розповідати, що їхні слова перебрехали журналісти, що їх не так зрозуміли, і взагалі, вони мали на увазі зовсім не це», - підсумував він.

    Нагадаємо, напередодні Маркевич заявив, що увесь час під керівництвом Суркісів «Динамо» деградувало, і досягло дна.

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