Ігор Суркіс звинуватив Маркевича в організації договірних матчів

Щоправда, не відкрито, бо слова президента київського клубу процитував футбольний журналіст Андрій Шахов

Президента «Динамо» Ігоря Суркіса не цікавить думка Мирона Маркевича щодо нинішніх справ у київському клубі. Окрім того, як повідомив на своїй сторінці у Facebook футбольний журналіст Андрій Шахов, власник «біло-синіх» звинуватив тренера в організації договірних матчів. «Не можу не процитувати шматочок розмови з



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ігор Суркіс. Фото ФК «Динамо»

Щоправда, не відкрито, бо слова президента київського клубу процитував футбольний журналіст Андрій Шахов

Президента «Динамо» Ігоря Суркіса не цікавить думка Мирона Маркевича щодо нинішніх справ у київському клубі.

Окрім того, як повідомив на своїй сторінці у Facebook футбольний журналіст Андрій Шахов, власник «біло-синіх» звинуватив тренера в організації договірних матчів.

«Не можу не процитувати шматочок розмови з Ігорем Михайловичем (з його, зрозуміло, згоди): «Мене не цікавить думка людини, яка за свою кар'єру відіграла більше договірних матчів, ніж всі інші тренери України разом узяті», - почав журналіст.

«Як ви думаєте, чому тренер фіналіста Ліги Європи досі не потрібен нікому ні у себе в країні, ні за кордоном? Так все з цієї ж причини: договірні матчі, ніхто не хоче з Маркевичем зв'язуватися. Ось він і сидить у Федерації футболу, займаючись невідомо чим», - продовжив цитувати Суркіса Шахов.

Журналіст зазначив, що президент «Динамо» також попросив Маркевича залишити клуб у спокої, і якщо у нього є залишки совісті, то знайти у собі мужність промовчати, а не зловтішатися.

Сам Шахов додав, що він упевнений, що ще буде і на «динамівській» вулиці свято.

«Я хочу подивитися на цих маркевичів, які називають себе вболівальниками «Динамо» зі стажем, які зараз намагаються затоптати «Динамо», коли гранд №1 нашого футболу підніметься та знову стане грізною силою», - зауважив журналіст.

«Як тоді всі ці діячі будуть відмовлятися від своїх слів і вчинків, щоб відхопити шматок пирога, почнуть розповідати, що їхні слова перебрехали журналісти, що їх не так зрозуміли, і взагалі, вони мали на увазі зовсім не це», - підсумував він.

Нагадаємо, напередодні Маркевич заявив, що увесь час під керівництвом Суркісів «Динамо» деградувало, і досягло дна.