Ігор Суркіс звинуватив Маркевича в організації договірних матчів
- Сьогодні, 09:51
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Щоправда, не відкрито, бо слова президента київського клубу процитував футбольний журналіст Андрій Шахов
Президента «Динамо» Ігоря Суркіса не цікавить думка Мирона Маркевича щодо нинішніх справ у київському клубі.
Окрім того, як повідомив на своїй сторінці у Facebook футбольний журналіст Андрій Шахов, власник «біло-синіх» звинуватив тренера в організації договірних матчів.
«Не можу не процитувати шматочок розмови з Ігорем Михайловичем (з його, зрозуміло, згоди): «Мене не цікавить думка людини, яка за свою кар'єру відіграла більше договірних матчів, ніж всі інші тренери України разом узяті», - почав журналіст.
«Як ви думаєте, чому тренер фіналіста Ліги Європи досі не потрібен нікому ні у себе в країні, ні за кордоном? Так все з цієї ж причини: договірні матчі, ніхто не хоче з Маркевичем зв'язуватися. Ось він і сидить у Федерації футболу, займаючись невідомо чим», - продовжив цитувати Суркіса Шахов.
Журналіст зазначив, що президент «Динамо» також попросив Маркевича залишити клуб у спокої, і якщо у нього є залишки совісті, то знайти у собі мужність промовчати, а не зловтішатися.
Сам Шахов додав, що він упевнений, що ще буде і на «динамівській» вулиці свято.
«Я хочу подивитися на цих маркевичів, які називають себе вболівальниками «Динамо» зі стажем, які зараз намагаються затоптати «Динамо», коли гранд №1 нашого футболу підніметься та знову стане грізною силою», - зауважив журналіст.
«Як тоді всі ці діячі будуть відмовлятися від своїх слів і вчинків, щоб відхопити шматок пирога, почнуть розповідати, що їхні слова перебрехали журналісти, що їх не так зрозуміли, і взагалі, вони мали на увазі зовсім не це», - підсумував він.
Нагадаємо, напередодні Маркевич заявив, що увесь час під керівництвом Суркісів «Динамо» деградувало, і досягло дна.