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    Ігуаїн близький до переходу в «Челсі»

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    Гонсало Ігуаїн - Ігуаїн близький до переходу в «Челсі»
    Гонсало Ігуаїн
    Фото взяте з сайту football.ua

    Аргентинець може переїхати до Лондона вже взимку

    Форвард «Мілана» Гонсало Ігуаїн може залишити італійський клуб незабаром.

    «Сині» мають намір зробити акцент на 30-річному аргентинцеві, який зможе стати новим бомбардиром команди. Про це повідомляє Chelseanews.

    Агент гравця підтвердив зацікавленість «Челсі» в його клієнті.

    Варто нагадати, що лондонці намагалися купити Ігуаїна ще влітку, але тоді футболіст обрав «Мілан».

    Нагадаємо, «Вест Гем» веде переговори щодо придбання австрійця на позицію Ярмоленко.
    Ібрагімович перейде в «Мілан» на півроку.
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