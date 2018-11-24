Ігуаїн близький до переходу в «Челсі»



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Гонсало Ігуаїн Фото взяте з сайту football.ua

Аргентинець може переїхати до Лондона вже взимку

Форвард «Мілана» Гонсало Ігуаїн може залишити італійський клуб незабаром.

«Сині» мають намір зробити акцент на 30-річному аргентинцеві, який зможе стати новим бомбардиром команди. Про це повідомляє Chelseanews.

Агент гравця підтвердив зацікавленість «Челсі» в його клієнті.

Варто нагадати, що лондонці намагалися купити Ігуаїна ще влітку, але тоді футболіст обрав «Мілан».