Ігуаїн близький до переходу в «Челсі»
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Розсилка
Гонсало Ігуаїн
Фото взяте з сайту football.ua
Аргентинець може переїхати до Лондона вже взимку
Форвард «Мілана» Гонсало Ігуаїн може залишити італійський клуб незабаром.
«Сині» мають намір зробити акцент на 30-річному аргентинцеві, який зможе стати новим бомбардиром команди. Про це повідомляє Chelseanews.
Агент гравця підтвердив зацікавленість «Челсі» в його клієнті.
Варто нагадати, що лондонці намагалися купити Ігуаїна ще влітку, але тоді футболіст обрав «Мілан».