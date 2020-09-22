СК «Дніпро-1» очолив культовий львівський хорват



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Іґор Йовічевіч є майже легендою «Карпат» Світлина - ФК «Карпати»

Іґор Йовічевіч повернувся в Україну через п’ять років

Клуб української футбольної Прем’єр-ліги СК «Дніпро-1» представив хорвата Іґора Йовічевіча в статусі нового головного тренера команди.

Контракт підписаний за схемою «2 + 1».

У тренерський штаб Йовічевіча увійдуть Юрій Беньо, Андрій Ханас, тренер воротарів Валерій Городов і тренери з фізпідготовки Євген Баришников та Ісан Мартін Андрес.

Під час представлення тренера команді почесний президент клубу Юрій Береза підтвердив, що завдання на сезон – потрапляння в єврокубки.

Йовічевіч замінив Дмитра Михайленка, який подав у відставку після матчу третього туру проти «Маріуполя» (1:2).

Раніше ім’я 46-річного Йовічевіча пов’язувалося за Львовом. У 2002-2004 роках він провів за кубконосні «Карпати» 26 матчів і забив 2 м’ячі як футболіст. У другому десятиліття 2000-х хорват працював із юнацькою та молодіжною командами «Карпат». Також йому підпорядковані були ще й команди U16 та U17. З командою «Карпати» U19 Йовічевіч здобув бронзові нагороди першості України сезону-2013/2014.

З червня 2014 року Іґор став виконувачем обов’язки головного тренера «Карпат» і в цьому статусі працював до закінчення навчання на тренерських курсах та отримання PRO-ліцензії УЄФА. У березні 2015 року наставник отримав тренерську ліцензію УЄФА категорії PRO, яка дозволила йому позбутися приставки «в. о.» та стати повноцінним головним тренером «Карпат». На посаді Йовічевіч пробув чотири місяці. За цей час львівська команда запам’яталася хіба нульовою нічиєю у виїзному матчі з «Динамо». Однак Іґор припав львівським фанатам до душі. Тим, що вивчив українську мову і був з ультрас на постійному контакті. Ось як на цьому відео.

У жовтні 2016 року Йовічевіч очолив словенський клуб «Цельє», розірвав угоду у червні 2017 року.

В липні того ж року Йовічевіч очолив другу команду загребського «Динамо». З молодіжним складом загребців Іґор виступав у юнацькій Лізі УЄФА-2019/2020 і переміг у ній київське «Динамо».

Навесні Йовічевіч на нетривалий час став головним тренером першої команди «Динамо». Сезон з командою він завершив на першому місці. Проте це була радше заслуга попередника, який залишив команду лідером чемпіонату. Після завершення турніру Йовічевіча відправили у відставку.