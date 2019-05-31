«Інтер» призначив нового головного тренера



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Антоніо Конте Sky Sports

Міланський футбольний клуб очолив італієць Антоніо Конте

Міланський «Інтер» оголосив про призначення 49-річного італійського фахівця Антоніо Конте головним тренером команди. Термін дії угоди при цьому не повідомляється.

Раніше неофіційно стверджували, що угоду укладено на три роки. Її вартість – 36 мільйонів євро.

Останнім місцем роботи Конте був лондонський «Челсі». Також раніше він працював у «Ювентусі» та збірній Італії.

У «Інтері» Конте змінив Лучано Спаллеті, який напередодні залишив посаду після двох років роботи.