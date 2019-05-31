«Інтер» призначив нового головного тренера
Антоніо Конте
Sky Sports
Міланський футбольний клуб очолив італієць Антоніо Конте
Міланський «Інтер» оголосив про призначення 49-річного італійського фахівця Антоніо Конте головним тренером команди. Термін дії угоди при цьому не повідомляється.
Раніше неофіційно стверджували, що угоду укладено на три роки. Її вартість – 36 мільйонів євро.
Останнім місцем роботи Конте був лондонський «Челсі». Також раніше він працював у «Ювентусі» та збірній Італії.
UFFICIALE— Inter (@Inter) 31 травня 2019 р.
Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell’Inter!#WelcomeAntonio pic.twitter.com/AtklPrKlkX
У «Інтері» Конте змінив Лучано Спаллеті, який напередодні залишив посаду після двох років роботи.