  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    «Інтер» призначив нового головного тренера

    • Розсилка
    Антоніо Конте - «Інтер» призначив нового головного тренера
    Антоніо Конте
    Sky Sports

    Міланський футбольний клуб очолив італієць Антоніо Конте

    Міланський «Інтер» оголосив про призначення 49-річного італійського фахівця Антоніо Конте головним тренером команди. Термін дії угоди при цьому не повідомляється.

    Раніше неофіційно стверджували, що угоду укладено на три роки. Її вартість – 36 мільйонів євро.

    Останнім місцем роботи Конте був лондонський «Челсі». Також раніше він працював у «Ювентусі» та збірній Італії.

    У «Інтері» Конте змінив Лучано Спаллеті, який напередодні залишив посаду після двох років роботи.

     Читайте також: WhoScored включив українця Зінченка в символічну збірну Європи-2018/2019
    Читайте також
    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Інтер (Мілан)
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ