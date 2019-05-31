WhoScored включив українця Зінченка в символічну збірну Європи-2018/2019



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Зінченко із колекцією своїх трофеїв Instagram Олександра Зінченка

У збірну потрапили представники топ-5 європейських чемпіонатів

Український футболіст англійського клубу «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко увійшов до символічної збірної U-21 сезону-2018/2019 за версією авторитетного порталу WhoScored.

До збірної були відібрані молоді гравці віком до 21 року, які виступають в топ-5 європейських чемпіонатів (Англія, Іспанія, Німеччина, Італія, Франція). В характеристиці від журналістів видання про Зінченка, який отримав оцінку 7,14 за сезон, сказано:

«З огляду на травму Бенжамена Менді і відсутність будь-якої реальної альтернативи для лівого оборонця «Манчестер Сіті», все могло б піти погано для команди Пепа Ґвардіоли, але лише до появи Олександра Зінченка. Він закінчив кампанію як один з найкращих гравців «Сіті» і повністю підтвердив своє рішення відхилити пропозицію «вовків» минулого літа. Український збірник вийшов переможцем у всіх 14-ти його матчах в Прем'єр-лізі в цьому сезоні. Справляє враження, якщо врахувати, що він не натуральний лівий оборонець».

WhoScored створив Олександрові Зінченку гарну компанію

Нагадаємо, що цьогоріч «Манчестер Сіті» зробив «требл» - виграв чемпіонат, Кубок Англії і кубок Англійської ліги.