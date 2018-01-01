«Інтер» відмовився від підписання лідера «Шахтаря»?
- Сьогодні, 19:21
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Зарплата Бернарда в «Шахтарі» становить 300 тисяч євро на місяць, що для «Інтера» є непідйомною сумою
«Інтер» може відмовитися від ідеї підписання півзахисника «Шахтаря» Бернарда.
Нерадзуррі всерйоз були зацікавлені в тому, щоб в січні узгодити з бразильцем попередній контракт, проте в процесі переговорів виникла проблемна ситуація фінансового характеру.
Справа в тому, що зарплата Бернарда в «Шахтарі» становить 300 тисяч євро на місяць, що для «Інтера» є непідйомною сумою.
Міланський клуб не готовий платити таку зарплату футболісту, через що перехід того не є пріоритетним для італійців.
Раніше сам півзахисник стверджував, що в його послугах зацікавлені бразильські і європейські клуби, але при цьому він чекає пропозиції «Шахтаря», щоб визначитися з майбутнім.
Джерело: shahta.org