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    «Інтер» відмовився від підписання лідера «Шахтаря»?

    Зарплата Бернарда в «Шахтарі» становить 300 тисяч євро на місяць, що для «Інтера» є непідйомною сумою
    «Інтер» може відмовитися від ідеї підписання півзахисника «Шахтаря» Бернарда. Нерадзуррі всерйоз були зацікавлені в тому, щоб в січні узгодити з бразильцем попередній контракт, проте в процесі переговорів виникла проблемна ситуація фінансового характеру. Справа в тому, що зарплата Бернарда в «Шахтарі» становить
    • Сьогодні, 19:21
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    <span>Бернард. Фото: Getty Images</span>
    Бернард. Фото: Getty Images

    Зарплата Бернарда в «Шахтарі» становить 300 тисяч євро на місяць, що для «Інтера» є непідйомною сумою

    «Інтер» може відмовитися від ідеї підписання півзахисника «Шахтаря» Бернарда.

    Нерадзуррі всерйоз були зацікавлені в тому, щоб в січні узгодити з бразильцем попередній контракт, проте в процесі переговорів виникла проблемна ситуація фінансового характеру.

    Справа в тому, що зарплата Бернарда в «Шахтарі» становить 300 тисяч євро на місяць, що для «Інтера» є непідйомною сумою.

    Міланський клуб не готовий платити таку зарплату футболісту, через що перехід того не є пріоритетним для італійців.

    Раніше сам півзахисник стверджував, що в його послугах зацікавлені бразильські і європейські клуби, але при цьому він чекає пропозиції «Шахтаря», щоб визначитися з майбутнім.

    Джерело: shahta.org

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