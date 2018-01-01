«Інтер» відмовився від підписання лідера «Шахтаря»?

Зарплата Бернарда в «Шахтарі» становить 300 тисяч євро на місяць, що для «Інтера» є непідйомною сумою

«Інтер» може відмовитися від ідеї підписання півзахисника «Шахтаря» Бернарда. Нерадзуррі всерйоз були зацікавлені в тому, щоб в січні узгодити з бразильцем попередній контракт, проте в процесі переговорів виникла проблемна ситуація фінансового характеру. Справа в тому, що зарплата Бернарда в «Шахтарі» становить



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Бернард. Фото: Getty Images

Зарплата Бернарда в «Шахтарі» становить 300 тисяч євро на місяць, що для «Інтера» є непідйомною сумою

«Інтер» може відмовитися від ідеї підписання півзахисника «Шахтаря» Бернарда.

Нерадзуррі всерйоз були зацікавлені в тому, щоб в січні узгодити з бразильцем попередній контракт, проте в процесі переговорів виникла проблемна ситуація фінансового характеру.

Справа в тому, що зарплата Бернарда в «Шахтарі» становить 300 тисяч євро на місяць, що для «Інтера» є непідйомною сумою.

Міланський клуб не готовий платити таку зарплату футболісту, через що перехід того не є пріоритетним для італійців.

Раніше сам півзахисник стверджував, що в його послугах зацікавлені бразильські і європейські клуби, але при цьому він чекає пропозиції «Шахтаря», щоб визначитися з майбутнім.

Джерело: shahta.org