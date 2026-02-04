Іранська бадмінтоністка стала членкинею МОК
Сорайя Агаєї отримала підтримку 95 членів МОК
Перша в історії Ірану учасницю олімпійського турніру з бадмінтону Сорайя Агаєї було обрана членом Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОК.
Кандидатуру Агаєї підтримали на 145 сесії МОК у Мілані. Вона одержала підтримку 95 членів МОК, проти проголосували двоє.
30-річна Агаєї брала участь у змаганнях з бадмінтону на Олімпіаді в Токіо, де посіла 15 місце.
Вона є членом комісії спортсменів Національного олімпійського комітету Ірану та працює тренером.
Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.
До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.
З них:
- 46 спортсменів та спортсменок;
- 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
- 15 членів штабу національної збірної команди України.
Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:
- біатлон (10 осіб)
- гірськолижний спорт (2)
- лижне двоборство (2)
- лижні гонки (6)
- санний спорт (10)
- скелетон (1)
- сноубординг (1)
- стрибки на лижах з трампліна (2)
- фристайл (9)
- фігурне катання на ковзанах (1)
- шорт-трек (2).
