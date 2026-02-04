Іранська бадмінтоністка стала членкинею МОК

30-річна Агаєї брала участь у змаганнях з бадмінтону на Олімпіаді в Токіо, де посіла 15 місце

Сорайя Агаєї отримала підтримку 95 членів МОК

Перша в історії Ірану учасницю олімпійського турніру з бадмінтону Сорайя Агаєї було обрана членом Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОК.

Кандидатуру Агаєї підтримали на 145 сесії МОК у Мілані. Вона одержала підтримку 95 членів МОК, проти проголосували двоє.

30-річна Агаєї брала участь у змаганнях з бадмінтону на Олімпіаді в Токіо, де посіла 15 місце.

Вона є членом комісії спортсменів Національного олімпійського комітету Ірану та працює тренером.

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року.

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

46 спортсменів та спортсменок;

42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;

15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор: