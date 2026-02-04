Головна Спорт Новини
Іранська бадмінтоністка стала членкинею МОК

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
30-річна Агаєї брала участь у змаганнях з бадмінтону на Олімпіаді в Токіо, де посіла 15 місце

Сорайя Агаєї отримала підтримку 95 членів МОК

Перша в історії Ірану учасницю олімпійського турніру з бадмінтону Сорайя Агаєї було обрана членом Міжнародного олімпійського комітету (МОК). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на МОК.

Кандидатуру Агаєї підтримали на 145 сесії МОК у Мілані. Вона одержала підтримку 95 членів МОК, проти проголосували двоє.

30-річна Агаєї брала участь у змаганнях з бадмінтону на Олімпіаді в Токіо, де посіла 15 місце.

Вона є членом комісії спортсменів Національного олімпійського комітету Ірану та працює тренером.

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. 

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

  • 46 спортсменів та спортсменок;
  • 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
  • 15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:

  • біатлон (10 осіб)
  • гірськолижний спорт (2)
  • лижне двоборство (2)
  • лижні гонки (6)
  • санний спорт (10)
  • скелетон (1)
  • сноубординг (1)
  • стрибки на лижах з трампліна (2)
  • фристайл (9)
  • фігурне катання на ковзанах (1)
  • шорт-трек (2).
Теги: МОК Міжнародний олімпійський комітет

