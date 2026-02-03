Головна Спорт Новини
МОК заборонив проносити російські прапори на олімпійські об'єкти

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Заборона на пронесення російських прапорів діє на змагальних майданчиках, у медіацентрі та Олімпійському селищі

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в Мілані-Кортіні (Італія)

Сучасні та історичні прапори, а також інші предмети, які можуть бути пов'язані з країнами, спортсменам яких дозволено брати участь у змаганнях у нейтральному статусі, заборонено проносити на всі олімпійські об'єкти. Як інформує «Главком», про це свідчать матеріали, які є у розпорядженні російських пропагандистів.

Російські прапори заборонено проносити у олімпійське селище

Заборона на пронесення російських прапорів діє на змагальних майданчиках, у медіацентрі та Олімпійському селищі.

На олімпійських об'єктах заборонено користуватися велосипедами, самокатами, роликовими ковзанами, гіроподами, говербродами. Не дозволяється використовувати складні стільці, килимки, намети та фрісбі.

Виступ росіян на Олімпіаді-2026: що відомо

На зимових Олімпійських іграх 2026 року візьмуть участь 13 спортсменів з Росії: фігуристи Аделія Петросян та Петро Гуменник, шорт-трекісти Олена Крилова та Іван Посашков, лижники Дар'я Непряєва та Савелій Коростельов, ковзанярі Ксенія Коржова та Анастасія Семенова, скі-альпініст Микита Філіппов, саночники Дарія Олесик та Павло Репілов, гірськолижники Семен Єфімов та Юлія Плешкова.

На літній Олімпіаді в Лондоні 1908 року за царя Миколи II Російську імперію представляло шість спортсменів.

Росіяни виступатимуть у нейтральному статусі.

Варто зазначити, що на Олімпіаді-2022 Росію представляли 212 спортсменів, Білорусь – 29.

Зимові Олімпійські ігри відбудуться з 6 по 22 лютого 2026 року в Мілані-Кортіні (Італія).

Нагадаємо, затверджено склад офіційної делегації національної збірної команди України для участі в XXV зимових Олімпійських іграх 2026 року. 

До складу офіційної делегації увійшли 103 особи.

З них:

  • 46 спортсменів та спортсменок;
  • 42 тренери, лікарі, масажисти та інший технічний персонал;
  • 15 членів штабу національної збірної команди України.

Збірна України буде представлена в 11 видах спорту, які входять до програми Олімпійських ігор:

  • біатлон (10 осіб)
  • гірськолижний спорт (2)
  • лижне двоборство (2)
  • лижні гонки (6)
  • санний спорт (10)
  • скелетон (1)
  • сноубординг (1)
  • стрибки на лижах з трампліна (2)
  • фристайл (9)
  • фігурне катання на ковзанах (1)
  • шорт-трек (2).
