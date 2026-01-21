Головна Спорт Новини
Очільниця МОК заявила про відсутність зв'язку з Трампом щодо Олімпіади-2028

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Очільниця МОК заявила про відсутність зв'язку з Трампом щодо Олімпіади-2028
Ковентрі зазначила, що хвилюватися варто лише за шість місяців до початку головного старту чотириріччя
фото: REUTERS/Stephane Mahe

Ковентрі вважає, що ще є вдосталь часу для початку комунікації

Президентка Міжнародного олімпійського комітету Кірсті Ковентрі під час пресконференції в Лозанні 21 січня 2026 року офіційно підтвердила відсутність комунікації з Дональдом Трампом щодо підготовки до Олімпійських Ігор-2028 у Лос-Анджелесі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на федерацію. 

Замість прямого діалогу з Трампом, перша офіційна зустріч на високому рівні відбудеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом. Саме він очолить урядову делегацію США на церемонії відкриття Зимових Ігор-2026 у Мілані та Кортіні-д’Ампеццо. Кірсті Ковентрі висловила сподівання, що ця зустріч стане початком конструктивної співпраці, зауваживши, що олімпійські цінності – це мова, яка зрозуміла кожному без перекладу, і саме їх МОК намагається захистити від впливу політичних амбіцій.

Вона також звернула увагу на те, що хоча президент ФІФА Джанні Інфантіно вже налагодив тісні особисті зв’язки з Трампом напередодні футбольного ЧС-2026, МОК не бачить потреби у поспіху. На думку очільниці комітету, відносини з Вашингтоном будуть зміцнюватися природним шляхом у міру наближення Олімпіади в Лос-Анджелесі, яка має стати символом гармонії та взаєморозуміння в розділеному світі.

Водночас виконавчий директор Олімпійських Ігор Крістоф Дюбі додав, що підготовка до зимових стартів в Італії виходить на фінішну пряму. Попри певне занепокоєння щодо готовності бобслейної траси в Кортіні та льодової арени для хокею, організатори запевняють, що всі об’єкти будуть здані вчасно. Тому наразі питання взаємодії з США залишається ключовим викликом для МОК, адже адміністрація Трампа вже продемонструвала готовність використовувати великі спортивні заходи як інструмент політичного впливу. 

Нагадаємо, що МОК не дозволить Росії брати участь у зимовій Олімпіаді, навіть після завершення війни. Кірсті Ковентрі заявила, що поки ніякі зміни не вплинуть на рішення МОК щодо російських спортсменів. Тому вони можуть брати участь у змаганнях лише під нейтральним статусом. Тобто представляти себе, а не свою країну. Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну МОК заборонив Росії та Білорусі брати участь у Зимових Олімпійських іграх, представляючи свою країну. 

